Sociedad

Presunto caso de abusos

Gaztelueta muestra el 'máximo interés' en aclarar los presuntos abusos

Redacción

10/01/2013

El colegio de Leioa ha pedido que el caso se resuelva en las "instancias oficiales pertinentes" y no ante la opinión pública.

La dirección del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia) ha manifestado su "respeto" hacia la familia del antiguo alumno que ha denunciado haber sufrido abusos por parte de un antiguo profesor de este centro y al "dolor" que expresan en sus declaraciones. Al mismo tiempo, ha mostrado su desacuerdo con la pretensión de resolver este asunto en la opinión pública "y no en las instancias oficiales pertinentes".

En un comunicado, el centro educativo ha asegurado que tiene el "máximo interés" en que se aclaren las acusaciones vertidas por la familia del menor, y su compromiso en este sentido es "total".

"Reiteramos, una vez más, que nuestra actitud ha sido y será siempre de transparencia y colaboración con los organismos públicos competentes. Estos días nos hemos puesto de nuevo a su disposición para todo lo que requieran", ha indicado.

Según ha relatado, las primeras informaciones que la dirección del colegio Gaztelueta recibió por parte de los padres del menor fueron en junio de 2011, un año después de que el alumno abandonara el colegio.

Se trataba de un posible caso de bullying de alumnos implicando también a un profesor, al que acusaban también de supuestos abusos.

"Le dimos toda la importancia que el tema requería, iniciando de inmediato una investigación exhaustiva, de la que no se evidenciaron pruebas que refrendaran las acusaciones formuladas contra el profesor. No pudimos tomar ninguna medida de protección ni de atención al menor, por no encontrarse ya en el colegio", ha explicado.

En relación a las implicaciones en el supuesto caso de abusos, el profesor negó rotundamente todas las acusaciones de abuso y de implicación en el supuesto bullying, y se mostró desde el primer momento dispuesto a intervenir en cualquier ámbito para "dejar claros los hechos".

Siguiendo un plan previsto con anterioridad a esas acusaciones, el docente realizó durante el curso 2011-2012 un programa de formación en el extranjero, tal y como lo llevan haciendo otros profesores de Gaztelueta desde hace más de 10 años.

A su vuelta, y a la vista de que estas circunstancias le producían una situación de "vulnerabilidad e indefensión constante", comunicó a la dirección de centro educativo la decisión de abandonar el colegio.

En octubre de 2011, los padres formularon una denuncia ante la Inspección de Educación del Gobierno Vasco, y se siguió un procedimiento en la Fiscalía de Menores, sin que hasta ahora el colegio tenga conocimiento de que haya alguna resolución que diga que tales hechos sobre el profesor son ciertos.

Tras recordar que las acusaciones de la familia han ido evolucionando con el tiempo y "aumentado de gravedad", la dirección del colegio ha aseverado que ha colaborado con la inspección de Educación "en todo momento, cumpliendo las indicaciones realizadas por este órgano administrativo".

"Hasta ahora, la familia no ha querido presentar una denuncia en los tribunales correspondientes, sino que ha optado por realizar y mantener sus acusaciones en los medios de comunicación", ha concluido.

El lunes, los padres del menor denunciaron que su hijo sufrió abusos en Gaztelueta por parte de un profesor y acusaron al centro de "ningunearles".