Un guardia civil a un mosso: 'Así tenéis fama de torturadores'

Redacción

19/01/2013

El agente de la Benemérita reaccionó con insultos tras ser multado por los Mossos por exceso de velocidad. "Yo chillo a quien me da la gana; nadie me va a decir cómo me tengo que comportar".

El Supremo ha ratificado la sanción de pérdida de cinco días de haberes y suspensión de funciones por el mismo periodo impuesta a un guardia civil de Tráfico por insultar a los mossos d'Esquadra que le dieron el alto para multarle por exceso de velocidad cuando circulaba de paisano con su coche por la A-7. Según el relato de hechos probados, sobre las 18:30 horas del 30 de abril de 2010, los mossos obligaron a este guardia civil, que circulaba de paisano, a detener su vehículo en el área de servicio Médol (Tarragona) de la autopista A-7, sentido Barcelona, para multarle por exceso de velocidad. El agente entonces, "gesticulando en voz alta", dirigió al sargent del cos de Mossos d'Esquadra expresiones como: "¿Qué quieres, por qué me paras?"; "¿Qué pasa, no se puede adelantar por la izquierda?"; "Yo chillo a quien me da la gana y a mi tú, ni nadie, me va a decir cómo me tengo que comportar" o "luego dirás que eres compañero mío, si alguna vez vienes por Benidorm te vas a enterar, así tenéis fama de torturadores". A la llegada de una segunda dotación policial, el denunciado prosiguió con los improperios al sargent del cos: "¿Qué? ¿Acabas de salir de la escuela?"; "¿Qué? ¿Te han regalado los galones?"; "Son los típicos que no tiene ni idea y van de jefes" y después se dirigió a otros dos mossos para decirles: "vaya jefes que tenéis, vais arreglados". Una vez extendido el boletín de denuncia, el sargent de cos se despidió del guardia civil con el saludo de rigor y éste le contestó: "saluda bien ícoño! que no sabes saludar".

