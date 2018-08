Sociedad

Un hombre encarcelado 11 meses por falsa denuncia no será indemnizado

26/01/2013

José Antonio Santos, que perdió su trabajo al entrar en prisión, reclamó al Estado un total de 128.289 euros por daños y perjuicios derivados del supuesto mal funcionamiento de la Justicia.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de José Antonio Santos Barragán, el hombre que pasó once meses encarcelado por falsas denuncias de su exesposa, de ser indemnizado en 128.289 euros por mal funcionamiento de la Justicia.

Santos pasó once meses, entre febrero de 2007 y enero de 2008, en prisión preventiva porque su exmujer presentó contra él ocho denuncias por agresiones que, según dictaminaron los jueces, no pudo cometer porque estaba en otro lugar o porque la denunciante posiblemente se causó a sí misma las lesiones.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dice que la jurisprudencia más reciente establece que los supuestos de reclamación patrimonial deben producirse por "inexistencia del hecho imputado", es decir, cuando "objetivamente el hecho delictivo ha resultado inexistente".

Denuncias sobreseídas

En el caso de Santos, el auto del Juzgado de Violencia sobre la mujer sobreseyó las denuncias de la esposa "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito" y no por inexistencia de dicho delito.

El demandante ha señalado que se siente víctima de una injusticia porque pasó once meses en prisión, ha tenido que pagar abogados, aún no puede ver a su hijo y el tiempo de prisión "no me lo devuelve nadie por mucho dinero que me dieran".