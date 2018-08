Sociedad

Polémica en el Congreso

'Usted no es un experto de la banca, usted es un criminal'

06/02/2013

Son palabras de la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, quién también ha criticado que se diga que "la legislación es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida".

La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha calificado de "criminal" al secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso cuyo presidente, el 'popular' Santiago Lanzuela, le ha pedido que retirara esas palabras y ha amenazado con suspender la sesión si reiteraba esas acusaciones.

Durante su primer turno de intervención, que se ha celebrado tras la comparecencia de la AEB, Colau ha puesto en cuestión las palabras de "supuestos expertos a los que se está dando excesivo crédito" en relación con el problema de los desahucios, y ha calificado de "cínicas" las palabras de Pellitero, que ha defendido el sistema hipotecario español.

"Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto", ha dicho con la voz rota.

Además, ha recordado a los diputados que "las entidades financieras son las que han causado el problema y han arruinado la economía de este país" y, pese a ello, se les "sigue tratando de expertos".

Al término de su intervención, Santiago Lanzuela ha tomado la palabra para recordarle a Colau que ha sido invitada a comparecer por acuerdo de todos los grupos, lo mismo que el resto de intervinientes, y ha señalado que "aunque en el Congreso la libertad de expresión es una regla de oro hay límites" y no hay "diferencias de criterio por muy abismales que sean" que justifiquen esas "gravísimas ofensas".

"Si usted hubiera sido diputada le habría tenido que llamar al orden en un momento determinado por graves conceptos ofensivos hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir que los retire del acta", le ha pedido, obteniendo un escueto 'no' por respuesta.

A renglón seguido, el 'popular' ha avisado de que si la portavoz de PAH "vuelve a decir eso" suspendería la sesión. "Le ruego que piense que lo que ha hecho es muy grave y le ruego que retire esas palabras", ha insistido.

Por su parte, Colau ha replicado al presidente de la Comisión que más que sus palabras lo que "ha faltado es que esta llamada de atención se la hubiera hecho" a Pellitero "cuando ha negado el problema y ha despreciado e insultado a quienes sufre este problema".

"Hay muchas formas de violencia y de desprecio, y a la gente con la que yo estoy cada día nos ha ofendido profundamente", ha añadido.