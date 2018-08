Sociedad

Departamento de Educación

El Gobierno Vasco 'defenderá' sus competencias ante la reforma de Wert

Redacción

11/02/2013

La consejera de Educación ha expuesto en el Parlamento Vasco las líneas maestras de su departamento para la legislatura.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha advertido de que "defenderá" las competencias de Euskadi frente al proyecto de reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, tras lo que ha reclamado "respeto" para las "especificidades" del sistema educativo vasco.

Uriarte, que comparece este lunes ante la Comisión de Educación, Política Lingüística y Cultura del Parlamento Vasco, ha expresado su compromiso con un sistema educativo "multilingüe" y con el avance hacia un mayor "equilibrio" social entre el euskera y el castellano.

Durante su intervención, se ha referido a la polémica reforma del Gobierno central, ante la que el Gobierno autonómico ha expresado sus reticencias por la posible vulneración de sus competencias y por la calificación del euskera como especialidad en lugar de cómo materia troncal.

La consejera vasca ha asegurado que "defenderá" las competencias de Euskadi en materia de educación porque son una de las "claves" del autogobierno vasco.

Uriarte ha explicado que el gabinete de Iñigo Urkullu actuará desde el "respeto" en el ámbito de las relaciones con la Administración central, pero también "respetando siempre las competencias y especificidades del sistema educativo vasco".

Asegura que los recortes no afectarán a la calidad de enseñanza

La consejera ha reconocido que los actuales tiempos no son fáciles y que la caída de la recaudación que aboca al "ajuste presupuestario, obligará a redimensionar los gastos y a repensar las prioridades", pero asegura que adoptará todas las decisiones necesarias para "garantizar la calidad del servicio de la educación obligatoria".

Ha garantizado que éste no afectará a los "servicios esenciales", que no tendrá repercusiones en el porcentaje de profesores por alumnos, pero que sí podría afectar a los "servicios complementarios", aunque no ha precisado más.