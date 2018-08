Sociedad

Entrevista

Mario Iceta: 'Los nuevos tiempos requieren un papa más joven'

19/02/2013

El obispo bilbaíno ha rehusado pronunciarse sobre los posibles candidatos a suceder al actual pontífice

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha afirmado hoy que los nuevos tiempos que vive el mundo requieren un papa "más joven y energético" que Benedicto XVI de 86 años que ha renunciado al Pontificado "por falta de fuerzas".

Iceta ha alabado en una entrevista en el programa 'Egun on Euskadi' de ETB la figura del actual Papa y el "buen servicio" que ha prestado a la Iglesia, pero ha mantenido que se ha visto una "disminución de su vigor físico" y ha tenido la "grandeza y la valentía de no aferrarse a la silla de Pedro"."Todos podemos aprender de esa grandeza", ha puntualizado el obispo.

Sobre los rumores que apuntan que Benedicto XVI ha podido ser una víctima de pugnas internas en el Vaticano, Iceta ha dicho que desconoce la vida interna de la Santa Sede, pero ha opinado que "siempre que hay personas, hay debilidades".

El prelado bilbaíno ha rehusado pronunciarse sobre los posibles candidatos a suceder al papa y ha dicho que los cónclaves encargados de elegir este figura "suelen dar sorpresas y resultados inesperados".

También ha rechazado las críticas al hecho de que en dichos cónclaves no participan mujeres con la frase: "Yo tampoco participo y no me quejo".