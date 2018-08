Sociedad

El 80% de las mujeres que sufren malos tratos no presentan denuncia

26/02/2013

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha hecho estas declaraciones en respuesta al comentario de Toni Cantó en Twitter, que aseguraba que la mayoría de las denuncias eran falsas.

El 80% de las mujeres que sufren malos tratos no presentan denuncia, según ha aseverado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

Esto se debe a que se trata de "un problema muy complejo que tiene mucho que ver con factores sociales, culturales e incluso históricos y de hábitos", así como de "falta de visibilidad" a pesar de que en los últimos tiempos los medios de comunicación "han hecho una gran labor para poner luz a estas sombras" y conseguir combatir esa lacra.

Moreno ha hecho estas declaraciones en una entrevista en RNE después de que ayer el diputado de UPyD Toni Cantó asegurase a través de las redes sociales que la mayoría de las denuncias de las mujeres por violencia machista eran falsas, afirmación por la que tuvo que pedir disculpas.

De hecho Cantó ha vuelto a pedir disculpas en una entrevista en Antena 3, en la que ha explicado que ayer se reunió con representantes de Federgen, una asociación de afectados por las leyes de género, quienes le proporcionaron unos datos que twitteó.

"Me equivoco, porque (los datos) no están contrastados; pido disculpas por Twitter que es el medio a través del cual meto la pata, y las vuelvo a pedir ahora aquí públicamente", ha señalado Cantó, quien ha reconocido que la violencia machista es "un tema suficientemente grave para ser especialmente cuidadoso".

No obstante, Cantó se ha mostrado crítico con la ley de violencia de género porque no es efectiva, ya que el número de víctimas no disminuye, y ha señalado que "el hecho de dar voz a gente que está afectada de manera negativa por esta ley no quiere decir que menosprecie o que no tenga empatía con las mujeres víctimas" de violencia machista".

El portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad, ha asegurado que a partir de ahora su trabajo consistirá en "no decir ni mu y hacer preguntas escritas al Gobierno para que averigüe cuál es el número exacto de denuncias falsas".

UPyD ratifica a Toni Cantó en la Comisión de Igualdad

La diputada de UPyD en el Congreso Irene Lozano ha defendido la continuidad de su compañero Toni Cantó en la Comisión de Igualdad. "Todos nos equivocamos y rectificar es de sabios", ha dicho.