Roma dice que el libro de José Antonio Pagola no es contrario a la fe

Redacción

08/03/2013

Según ha explicado el propio Pagola en una carta abierta dirigida a sus lectores la Congregación no le ha pedido, en su resolución, "corregir ningún error doctrinal o afirmación herética".

La Congregación Romana para la Doctrina de la Fe ha resuelto a favor del teólogo José Antonio Pagola el procedimiento abierto por su libro "Jesús, una aproximación histórica", al determinar que "no contiene ninguna proposición contraria a la fe".

El exvicario de Donostia-San Sebastián indica que "en lo referente a cuestiones metodológicas, la Congregación hace diversas consideraciones sobre el objetivo y la naturaleza" del libro y sobre "la relación entre fe e investigación histórica", pese a lo que "no ha considerado necesario pedir una revisión del enfoque de la obra ni corrección alguna sobre la metodología" empleada.

No obstante, fuentes del Obispado de Donostia-San Sebastián han explicado que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha cuestionado la metodología utilizada por Pagola y no le ha concedido el "imprimatur", lo que significa que, aunque la obra pueda volver a publicarse corregida, la Iglesia no la asume dentro de su cuerpo doctrinal.