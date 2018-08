Sociedad

Darpón dice que la CAV no aceptará cambios en el calendario de vacunas

20/03/2013

El consejero de Salud espera que en el Consejo Interterritorial de Salud de mañana, el Gobierno de Rajoy no imponga una norma de obligado cumplimiento.

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha asegurado que su departamento no aceptará la implantación de un calendario de vacunas que no sea el que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tiene "vigente". Además, espera que el Gobierno de España no imponga una norma de obligado cumplimiento.

Darpón ha señalado, en una entrevista en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, que en el País Vasco el calendario de vacunas infantiles "tiene una buena cobertura y el 95 % de los niños están cubiertos".

"No tenemos grandes problemas, no tiene un coste excesivo, llevamos así mucho tiempo y vamos a continuar con nuestro calendario", ha destacado el consejero, que espera que en el Consejo Interterritorial de Salud de mañana el Gobierno no imponga una norma de obligado cumplimiento.

En este sentido, confía en que "el Estado tenga la sensatez de no llevar a una legislación básica un calendario vacunal infantil" porque "no parece que eso tenga mucho sentido", y ha indicado además que la homologación que se plantea no obedece a "criterios científicos"

Sobre el Oncológico de Gipuzkoa, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que se le va a "dar una solución", que tiene "su sitio en una integración funcional con Osakidetza" y que se va "a garantizar su estabilidad" con la renovación del concierto para un periodo de cinco años más.