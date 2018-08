Sociedad

Paco Etxeberria:'Trabajaremos con libertad en la exhumación de Neruda'

01/04/2013

El forense guipuzcoano participará en el equipo que analizará los restos del poeta chileno para determinar su muerte. Etxeberria ha destacado "en Chile no he recibido ninguna influencia".

El forense vasco Paco Etxeberria, integrante del equipo de especialistas internacionales que estudiarán en Chile los restos del poeta Pablo Neruda para determinar las causas de su muerte, ha destacado hoy la dificultad de este caso que, según ha dicho, abordará "sin ninguna hipótesis de partida".

"En Chile no he recibido ninguna influencia ni positiva ni negativa, ni amenaza, ni nada por el estilo. No nos han dicho qué tenemos que hacer. Nos han permitido trabajar con plena libertad, con todos los medios y en unas condiciones realmente óptimas para este tipo de tareas que luego tienen su interés mediático", revela el forense guipuzcoano.

Hipótesis

Etxeberria, que combina su labor como profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco con la presidencia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se muestra convencido de que con el caso de Neruda -cuya exhumación está prevista para el próximo 8 de abril-, "va a suceder exactamente igual" que las exhumaciones del que fuera presidente chileno Salvador Allende y el cantautor Víctor Jara aunque, "a priori", desconoce cuáles serán sus conclusiones.

"No tengo ni idea, ni ninguna hipótesis de partida, porque hay varias alternativas a considerar y además se trata de un asunto difícil, porque se habla de un problema tóxico que es más difícil que otros", aclara el especialista, quien junto a sus compañeros tratará de determinar si el Nobel de Literatura murió de cáncer, como se creía hasta ahora, o si pudo ser envenenado.

Participación en exhumaciones

El forense guipuzcoano, famoso por identificar restos humanos en una hoguera que arrojaron luz sobre la desaparición de los hermanos de Córdoba Ruth y José, se ha mostrado partidario de aplicar este tipo de "informes integrados" también en España, donde ya se puso en práctica algo parecido en el "caso Bretón", en el que se hizo intervenir a varios peritos y luego se les reunió para que explicaran sus informes.

El experto, conocido también por su participación en exhumaciones de restos humanos relacionados con la memoria histórica, ha lamentado por otra parte la pérdida del "apoyo institucional" que el Ministerio de la Presidencia aportaba a estas labores que, sin embargo, en Euskadi sigue contando con el respaldo del Gobierno Vasco.

Etxeberria ha destacado asimismo el "esfuerzo en la investigación" desarrollada sobre el presunto robos de bebés en Euskadi entre los años 1940 y 1990 que, en su opinión, "no permite pensar que haya habido tramas de robos ni nada por el estilo".