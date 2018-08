Sociedad

Subsuelo de Euskadi

Tapia defiende el estudio del gas subterráneo, pero no el 'fracking'

Redacción

24/04/2013

La consejera de Desarrollo Económico ha defendido que se investigue si hay gas, aunque ha rechazado su explotación porque las técnicas actuales no garantizan la protección del medio ambiente.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha defendido hoy que se investigue si hay gas en el subsuelo de Euskadi, aunque ha rechazado su explotación porque las técnicas actuales no garantizan la protección del medio ambiente.

Tapia ha comparecido hoy en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para explicar los trabajos que está desarrollando en este ámbito la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), dependiente del Gobierno Vasco.

La consejera ha explicado que el Ejecutivo debe saber si hay gas bajo tierra, en qué cantidad y si es de tipo convencional o no convencional para luego ver "qué opciones hay".

"Sí a la investigación y no a la explotación" del gas no convencional mediante la técnica de fracturación hidráulica, conocida popularmente como "fracking", porque a día de hoy, ha expuesto Tapia, "no hay ninguna tecnología que puede proteger el medio ambiente" en la fase de extracción.

De todas formas ha matizado que la tecnología avanza y que en el futuro podría descubrirse una técnica para sacar el gas no convencional que no dañe el entorno.