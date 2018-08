Sociedad

La comarca de Uribe Kosta se rebela contra el 'fracking'

30/04/2013

El Ministrio de Industria ha dado permiso a una empresa para estudiar la extracción de gas mediante esta técnica entre Sopelana y Bermeo.

La comarca de Uribe Kosta (Bizkaia) vive días convulsos después de que el Ministerio de Industria concediera a la empresa Frontera Energy Corporation SL permisos para investigar la obtención de gas no convencional mediante la polémica técnica del 'fracking' entre las localidades de Sopelana y Bermeo.

Así, el Ayuntamiento de Plentzia se ha convertido en el primero de la comarca en declarase "zona libre de fracking", con el apoyo de todos los grupos municipales (Grupo Independiente, Bildu y PNV), mientras que en otros como Gatika, Getxo y Gorliz trabajan para presentar mociones similares.

Según publica hoy el diario El Correo, el proyecto de investigación, denominado 'Géminis', cubrirá 47.940 hectáreas de tierra y mar, con una vigencia de seis años.

El fracking es una técnica de extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica. ¿Qué significa que el gas sea no convencional? Que no se encuentra en depósitos subterráneos, sino pegado a la roca, por lo que su extracción se realiza haciendo pequeñas detonaciones para provocar grietas. Por ellas se introduce una mezcla de agua (98%) y sustancias químicas (2%) que, en caso de filtrarse, podría inutilizar acuíferos y la superficie.