Sociedad

Recogida de basuras

Ayuntamiento de Hernani: 'El PaP está totalmente normalizado'

Redacción

07/05/2013

Según los responsables municipales, se ha demostrado que el puerta a puerta es el sistema de recogida de residuos "más eficiente". Los datos demuestran que fue "una buena apuesta", han agregado.

Los vecinos de Hernani llevan ya tres años con la recogida puerta a puerta. Fue de las primeras localidades en implantar el sistema de recogida de basuras y hoy el Ayuntamiento ha hecho balance. El Consistorio ha asegurado que el sistema está "totalmente normalizado" en el pueblo y que los datos demuestran que fue "una buena apuesta".

Hernani fue la segunda localidad guipuzcoana en implantarlo después de Usurbil. Según los responsables municipales, se ha demostrado que es el sistema de recogida de residuos "más eficiente".

Sobre la polémica que se ha creado en torno al puerta a puerta el alcalde ha manifestado que Hernani "es el ejemplo de responsabilidad" en la gestión de residuos.

Procesos participativos

EH Bildu ha afirmado que su prioridad es alcanzar tasas de reciclaje del 70 u 80% y no la implantación del "puerta a puerta", por lo que defenderá los "procesos participativos" destinados a lograr acuerdos en cada pueblo que concilien el reciclado con los deseos de la ciudadanía.

La coalición abertzale ha expresado que la solución al debate abierto en torno al sistema de recogida de residuos en Gipuzkoa pasa por el acuerdo.

Los representantes de EH Bildu Iñaki Ostolaza, en castellano, y Joxean Agirre, en euskera han leído un comunicado en el que han reiterado que varias experiencias de recogida de basuras "PaP" implantadas en municipios guipuzcoanos desde 2007 confirman que esta fórmula obtiene un reciclado superior al 80%.

El objetivo de EH Bildu "no es implantar un sistema u otro, sino reciclar lo más posible, por lo que apostará por cualquier fórmula" que garantice esos mínimos y recoja "lo que quiere la ciudadanía", porque la implantación de cualquier normativa municipal que no cuente con el apoyo de los vecinos "no se puede materializar", ha reconocido Agirre.

Los representantes de EH Bildu han asegurado que "el PaP" es a su juicio el método que obtiene los mejores resultados, pero han reconocido que para su aplicación es necesario "un amplio consenso con agentes sociales y políticos".

EH Bildu reitera que el objetivo es incrementar las tasas de reciclaje, y para ello se muestran dispuestos a buscar formulas integradoras pueblo a pueblo, e insisten en que el objetivo es reciclar más, no necesariamente con el puerta a puerta.