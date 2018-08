Sociedad

Dos mujeres que han derrotado al cáncer de mama

16/05/2013

Uxue Barkos y Estíbaliz Ruiz de Azua dialogan en Radio Euskadi sobre su lucha contra la enfermedad. En clave positiva, para ayudar a quienes pudieran verse en una situación similar.

Uxue Barkos y Estíbaliz Ruiz de Azua, dos mujeres que han derrotado al cáncer de mama, han hablado sin tapujos sobre la enfermedad en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi. Sus testimonios podrían ser un bálsamo de positivismo para otras personas que están pasando por una situación similar.

Uxue Barkos es diputada de Geroa Bai en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, y acaba de publicar el libro Contra viento y marea, donde relata su experiencia luchando contra el cáncer. Estíbaliz Ruiz de Azua es una de las periodistas más conocidas y reconocidas de ETB, y también pasó por un proceso similar.

En una emotiva conversación/entrevista, Barkos ha querido dejar claro que "esto se cura" y ha agradecido el apoyo de los suyos y reivindicado el trabajo de los profesionales de la sanidad pública.

En ese sentido, ha explicado que nunca dudó de tratarse la enfermedad en los servicios públicos, por dos motivos: "porque no creo que pueda haber nada mejor" y "por convicción", es decir, "porque me daba repelús que mi salud pudiera resultar un negocio". Por ello, ha abogado por salvar la sanidad pública y avanzar en la medicina preventiva.

La diputada abertzale, que incluso tuvo que escuchar cómo algunas voces le acusaron de "aprovecharse de la enfermedad", ha afirmado que "no tuve ninguna duda, si acaso muy leve, con respecto a hacer pública mi enfermedad": "En mi trabajo iba a fallar un montón, me había comprometido con una campaña electoral en la que iba a aparecer con pañuelo... Además, me lo debía a mí misma, el comparecer sin tapar las secuelas de la quimio. Es una decisión personal y respeto a quienes intentan preservar en su intimidad el paso por la enfermedad, pero para mí resultó liberador".

Ambas han querido agradecer también el apoyo de su gente más cercana. "Es un tratamiento familiar, lo lleva el enfermo, pero también la familia", ha señalado Ruiz de Azua, quien además ha relatado que "ellos te miran a la cara y son reflejo de cómo va la enfermedad".

Barkos ha añadido que "busqué apoyo en muchas personas y en la asociación navarra Saray". "Tratas de preocupar lo menos posible [a la familia], pero sí es cierto que ayuda el compartirlo, vivirlo y hablarlo. ¡Convivamos lo más libre posible con la enfermedad!", ha reivindicado.

Una vez detectado el cáncer, Ruiz de Azua ha señalado que "hay que llamar a alguien, y a quién se llama primero es importante". Barkos es de la misma opinión: "No solo es importante, es el primer receptor, el que recibe tu dolor". Cuenta su caso: "Mi marido estaba de viaje y venía a Pamplona/Iruña, no soy una persona tranquila, y en ese momento soy la peor relatora de la noticia, fue a borbotones y mal, él recibió mi vértigo y mi dolor".

Sobre cómo le contó a su hijo pequeño que padecía cáncer, la diputada de Geroa Bai ha detallado que "es algo que lleva tiempo, le das muchas vueltas". "No quieres cerrarle ninguna puerta, que sepa que esto se cura", ha aconsejado.

El caso de la actriz Angelina Jolie, que se ha sometido a una doble mastectomía para evitar padecer cáncer de mama en el futuro, tampoco ha pasado desapercibido en la conversación.

Según Ruiz de Azua, "ella vive de su imagen, es algo no habitual, esos pasos son valientes y también ayudan".

"Es una mujer que ha tomado una decisión nada fácil; demuestra que esto se cura si nos ponemos a ello", ha subrayado Barkos, quien ha citado que Osasunbidea realiza dos intervenciones de este tipo al año en Navarra.

Barkos y Ruiz de Azua han finalizado la conversación instando a las mujeres a realizarse exámenes periódicos: "A veces no se hacen exámenes por miedo a que te detecten algo; pero si te detectan algo, es mejor ahora".