Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará hoy la reforma educativa de Wert

Redacción

17/05/2013

Suprimirá previsiblemente la selectividad, habrá evaluaciones estatales al final de cada etapa educativa y transformará 4º de ESO en un curso de iniciación con itinerarios hacia bachillerato o FP.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha confirmado que el texto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) será votado en el Consejo de Ministros de este viernes.

El proyecto de reforma educativa suprimirá previsiblemente la selectividad, implantará evaluaciones a nivel estatal al final de cada etapa educativa y transformará cuarto de ESO en un curso de iniciación con itinerarios hacia bachillerato o FP.

El título de bachiller facultará para acceder a las universidades, aunque éstas podrán valorar, además, formación complementaria y pruebas específicas. No obstante, los alumnos deberán superar las evaluaciones finales de etapa para poder titularse tanto en ESO como en bachillerato.

Aplazada una semana

La semana pasada, el Gobierno aplazó la aprobación de la reforma educativa, debido, según justificó, a unas "observaciones" pendientes de resolverse relacionadas con la financiación de la reforma, aunque con la idea de aprobarlo este mismo mes.

"Todas las preguntas tendrán una respuesta clara y terminante mañana", ha dicho este jueves el ministro de Educación en Bruselas, al ser preguntado sobre la memoria económica de la ley y los motivos del retraso en su aprobación por el Consejo de Ministros.

El ministro ha recalcado la necesidad de la nueva ley y que los representantes políticos "tienen la última palabra" en el Parlamento. "Lo que en ningún momento me planteo ni me he planteado es la posibilidad de que no haya una reforma", ha precisado.

Tipos de asignaturas

El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) establecerá la FP básica (dos cursos), destinada a alumnos desde 15 años de segundo o tercero de ESO con dificultades de progreso, que también serviría para optar al título de ESO.

Las asignaturas de primaria, ESO y bachillerato se agruparán, probablemente, en troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las troncales (como lengua castellana, matemáticas, ciencias e idioma extranjero), que no sería inferior al 50 % del total de carga lectiva.

Las comunidades completarían las troncales y fijarían su horario máximo; establecerían el horario y los contenidos de las específicas (como educación física, cultura clásica o música) y de las de libre configuración; entre éstas últimas, las lenguas cooficiales, que tendrían un tratamiento "análogo" a la castellana.

Lenguas cooficiales

La reforma también regulará la enseñanza de valores (desaparecería Educación para la Ciudadanía) y el aprendizaje en castellano en las comunidades con lengua cooficial, asuntos sobre los que el dictamen del Consejo de Estado -órgano consultivo- incluyó algunas recomendaciones.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Educación han reiterado que se garantizará que todo alumno que quiera estudiar en castellano en esas comunidades va a poder hacerlo.

El Gobierno ha defendido la reforma, que comenzaría a aplicarse en el curso 2014-2015, como necesaria para reducir el abandono escolar prematuro (24,9 %), que dobla la media europea, y el paro juvenil (57 % según la EPA).

Críticas

La LOMCE ha suscitado la oposición de Cataluña, Euskadi y las comunidades que gobierna el PSOE y sectores educativos, fundamentalmente de la enseñanza pública. Numerosas manifestaciones protestaron el 9 de mayo pasado en todo el país contra la reforma durante una jornada de huelga general en educación convocada por los sindicatos, padres y estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que ven la reforma como "segregadora" y "mercantilizadora" de la educación.