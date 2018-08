Sociedad

Energía nuclear

Nuclenor estudia mantener abierta la central nuclear de Garoña

Redacción

17/05/2013

A menos de dos meses para su cierre, la empresa que gestiona la central ha reclamado al Gobierno central la posibilidad de pedir una renovación del permiso de explotación.

El Consejo de Administración de Nuclenor, empresa que gestiona la central nuclear de Garoña (Burgos), ha solicitado al Ministerio de Industria que revoque la fecha de cierre de la planta, prevista para dentro de dos meses, el 6 de julio, y así "mantener abierta la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización vigente".

En su día, Nuclenor renunció a solicitar el permiso para continuar operando esta central, a pesar de que contaba con la luz verde del Gobierno del PP, que autorizó que la central continuara sus actividades hasta 2019 si cumplía con los requisitos establecidos.

En concreto, la compañía decidió no continuar con la central por la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, que incluye nuevos impuestos para las nucleares.

El 28 de diciembre, al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Consejo de Administración de la propietaria de Garoña, formada por las eléctricas Endesa e Iberdrola, comunicó al Ministerio de Industria su decisión de cese de actividad de la central nuclear, que desde finales de 2012 se encuentra parada y desenganchada de la red eléctrica.

En la comunicación al Ministerio, Nuclenor ya apuntaba que no descartaba la posibilidad de que la planta fuera puesta de nuevo en funcionamiento si dispusiera de nuevos elementos de valoración.

Nuclenor presentó ayer un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita un nuevo plazo para solicitar la ampliación del periodo de funcionamiento más allá del 6 de julio. Sin embargo, no ha aclarado si finalmente solicitará la prórroga.

El experto en energía nuclear Carlos Bravo ha considerado que este movimiento de Nuclenor es una "argucia" para "ganar tiempo" mientras el Gobierno español termina de elaborar la ley de reforma del sector energético, que previsiblemente permitirá alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años.

La plataforma Araba sin Garoña no contempla otro escenario que no sea el cierre definitivo, y ha denunciado que si es reabierta se demostraría que "la voluntad popular no tiene nada que hacer ante las eléctricas", mientras que el comité de empresa de la central cree que se trata de una "muy buena noticia" y espera que la central sea reactivada.

Por su parte, el Gobierno Vasco y la Diputación de Araba han mostrado su sorpresa ante la maniobra de Nuclenor, aunque todavía no han realizado declaraciones al respecto.