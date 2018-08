Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

Alcalde de Karrantza:'No hay fórmula mejor que consultar directamente'

Tais San José | EiTB.COM

19/05/2013

Raúl Palacio, alcalde de Karrantza, ha explicado que el resultado de la consulta sobre la celebración de corridas de toros en la localidad será vinculante aunque "no será un sí o no rotundo".

"No hay fórmula mejor que consultar directamente al pueblo", ha asegurado Raúl Palacio, alcalde de Karrantza (Bizkaia), defendiendo así la consulta que el Ayuntamiento ha impulsado en la localidad para preguntar a sus vecinos acerca de la celebración de corridas de toros en las fiestas patronales.

"Tomamos la decisión de realizar la consulta por dos razones", ha explicado Palacio en Radio Euskadi, "la primera: nosotros provenimos de una asociación municipal que llevamos poco tiempo gobernando, y siempre hemos sido defensores de la participación ciudadana; y segundo, desde esa óptica, en la comisión de fiestas salió el tema de los toros por el tema económico, ya que el presupuesto es limitado y todas las necesidad no se pueden satisfacer". Por ello, "la comisión propuso hacer la consulta al Ayuntamiento".

Decisión vinculante

Los vecinos deciden este domingo en el segundo día de votación entre "toros sí" o "toros no". "Se podía haber de mil maneras, pero la forma mas sencilla de no confundir a nadie era hacerlo así", ha asegurado el alcalde.

"La decisión es vinculante", ha explicado Palacio, "si se decide que si, hay que comenzar a mirar para contratarla, y si se decide que no, habrá que mirar qué otros eventos se pueden organizar". No obstante, "no todo es blanco o negro, si hay otra vez debate o estamos en una situación económica mejora, todo se podría volver a plantear", ha adelantado el alcalde. Por ello, "no descartamos nada, no es un sí o no rotundo".

El alcalde ha desvelado que ha votado en contra, sin embargo "entiendo perfectamente a toda esa gente que comenta que la fiesta sin los toros no tienen sentido, como también entiendo a esa otra gente que tienen esa sensibilidad animal".

Votaciones

La localidad tiene 2.800 habitantes censados, de los cuales los menores de 18 años no vota. "Los convocados a votar son 2.400 aproximadamente", ha explicado el alcalde. Según Palacio, "382 personas participaron en el primer día de votación, el pasado miércoles, es un número importante por lo que estamos contentos".

Hoy, segundo día de votación, se espera una participación más floja aunque "está por ver". "Hay mucha gente indecisa, que apoya la tradición pero que entiende el tema de la sensibilidad animal", ha explicado Palacio.