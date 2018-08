Sociedad

Central nuclear de Garoña

El CSN vuelve a retrasar su decisión y aplaza la reunión

Redacción

22/05/2013

El CSN no ha logrado llegar a un acuerdo por el que se pueda o no permitir a la central nuclear de Garoña un año adicional de plazo para que Nuclenor pueda pedir la renovación de su licencia.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha logrado llegar a un acuerdo por el que se pueda o no permitir a la central nuclear de Santa María de Garoña un año adicional de plazo para que su titular, Nuclenor, pueda pedir la renovación de su licencia. De este modo, según han informado fuentes del CSN, las deliberaciones continuarán este jueves por la tarde.

El Pleno del Consejo se reunió con carácter de urgencia este lunes, pero no llegó a una decisión concluyente y decidió solicitar más informes técnicos internos para facilitar la decisión.

En la mañana de este miércoles, tras ver dichos informes ha pedido más información a los equipos del organismo regulador. Sin embargo, a las 20:00 horas, aún sin concluir su postura, han acordado aplazar la reunión hasta el jueves por la tarde.

El lunes por la tarde, el pleno se ha reunió para estudiar la solicitud de Nuclenor, titular de la central nuclear, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que revoque parcialmente la orden de cierre de la misma y conceda un año más de operación a la planta aunque sin producir electricidad. El único punto del día era estudiar esa petición.

En este sentido, el Ministerio de Industria ha pedido por escrito al CSN que emita un informe antes del 1 de junio sobre la petición de Nuclenor para que se revoque parcialmente la orden de cierre previsto para el 6 de julio.

La idea es que el CSN determine una nueva fecha para poder solicitar la renovación de la autorización de explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia.