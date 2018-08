Sociedad

Día de Euskadi

El 25 de octubre seguirá siendo festivo en la CAV

Redacción

24/05/2013

La declaración de este Día de Euskadi partió de una propuesta del PP que fue apoyada por PSE-EE y UPyD.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, ha afirmado que el Gobierno Vasco no es partidario de celebrar el 25 de octubre el Día de Euskadi, pero ha rechazado reabrir el debate en 2014. Por lo tanto, el 25 de octubre será festivo en 2014. Aburto considera que no es oportuno abrir el debate ahora , aludiendo que "no conecta con las necesidades de la sociedad, y solo serviría para evidenciar diferencias y desacuerdos entre las formaciones políticas".

Aburto ha contestado así a una interpelación formulada por el parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, sobre la necesidad de que el 25 de octubre deje de ser festivo en el País Vasco, al considerar que su aprobación "fue impuesta por una minoría".

La instauración del Día de Euskadi no cuenta con el respaldo de todas las fuerzas vascas. La declaración de este Día de Euskadi partió de una propuesta del PP que fue apoyada por PSE-EE y UPyD, además de los populares.

El titular de Empleo ha recordado que la declaración de día festivo se hizo a través de una ley del año 2010, que salió adelante aplicando las mayorías parlamentarias necesarias, pero "en un órgano legislativo en el que no estaba representada toda la sociedad vasca". "La elección del 25 de octubre como fiesta del País Vasco vino a ahondar en la diferencia, en lo que nos separa, no en lo que nos une", ha criticado.

Según ha informado, el Gobierno vasco "no es partidario" de celebrar esta festividad porque les recuerda a la abolición de los fueros en el año 1839 y a que el Estatuto y sus competencias "sigue claramente inconcluso". Sin embargo, a pesar de no estar de acuerdo, ha rechazado reabrir en el ejercicio 2014 un nuevo debate en este sentido.