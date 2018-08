Sociedad

En Navarra

Fomento abrirá al tráfico los túneles de Belate en los próximos días

Redacción

07/06/2013

Las obras para evitar más desprendimientos finalizarán en julio, pero, “si el tiempo acompaña”, abrirán la carretera al tráfico durante la primera quincena de junio.

El consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, ha manifestado hoy en el Parlamento que esperan que en esta primera quincena de junio se pueda abrir al tráfico la carretera N-121-A en las cercanías de los túneles de Belate, si bien se prevé que las obras finalicen para julio.

"Si el tiempo acompaña mínimamente, la expectativa es la de abrir la carretera en un plazo relativamente breve, dependerá de la marcha de las obras y las sensaciones que den las laderas", ha afirmado el consejero en la comisión de Fomento, en la que ha sostenido que están tomando medidas "suficientes" de seguridad para evitar nuevos deslizamientos.

En una comparecencia solicitada por Bildu, el consejero ha detallado las actuaciones llevadas a cabo para hacer frente a los deslizamientos producidos en la citada vía debido a "las extraordinarias lluvias" de los últimos meses.

Tras remarcar que creen que están tomando "las suficientes medidas de seguridad para evitar" que esos deslizamientos vuelvan a producirse, ha comentado que las obras que ya han comenzado tienen un coste aproximado de un millón de euros y van a ejecutarse a lo largo de un plazo que oscilará en torno al mes y medio.

Como ya han empezado, ha dicho que esperan que estén finalizadas prácticamente para julio, lo que, ha precisado, "no quiere decir que no se abra antes la carretera al tráfico en ambos sentidos".

Al respecto, ha añadido que "si el tiempo acompaña mínimamente" tienen las expectativas de abrir en un plazo relativamente corto, "en estos primeros quince días de junio".

Cómo evitar los desprendimientos

El consejero ha explicado que, "a la vista del peligro del progresivo desprendimiento de la zona afectada podría generar en la carretera, una vez realizados los sondeos se decide realizar un trabajo de instalación de micropilotes en la parte alta del desprendimiento".

Esta obra, según el consejero, es "importante y necesaria" porque asegura que "no vuelva a haber nuevos desprendimientos".

Posteriormente se realizarán obras de drenaje, canalización y reconstrucción en la parte más baja, se reperfilará el talud y se volverá a construir una escollera para contener lo que pudiera caer.

Además, Zarraluqui ha comentado que se va a proceder al arreglo de la antigua carretera del puerto. Las obras comenzarán la semana que viene con el fin de que esa carretera que se ha visto afectada de manera importante por el desvío de camiones esté en las mejores condiciones lo antes posible.

El futuro de la vía

En la misma sesión el consejero ha reflexionado sobre el futuro de la N-121-A, aludiendo a cuestiones como la conveniencia o no del desdoblamiento de la vía o la implantación de algún tipo de peaje.

"No sé si debe desdoblarse como autovía o no, lo que sí creo y me preocupa es el tráfico de camiones tan alto que soporta y es porque es la única vía gratuita hacia la frontera y por eso los camiones la cogen, si tuviese un pequeño peaje para camiones un gran número de camiones iría por otra vía, por ahí van las reflexiones a futuro", ha dicho.

A continuación ha indicado que es verdad que tienen que desdoblar los túneles, pero ve complicado el desdoblamiento del resto de las carreteras, algo que habría que hacer si estuviera justificado por el tráfico, pero que no cree que ahora sea el momento.