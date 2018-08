Sociedad

Coincidencia en el DNI

Hacienda reconoce un error con el DNI de la infanta

Redacción

18/06/2013

Asegura que los datos que remitió al juez sobre los 13 inmuebles y fincas que habría vendido la infanta por 1,4 millones de euros son los que figuran en su base de datos

El Ministerio de Hacienda ha reconocido este martes que hubo un error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina como consecuencia de que la información que recibió la Agencia Tributaria estaba atribuida a un DNI que coincide con el de la infanta.

Hacienda ha hecho esta aclaración en un comunicado en el que anuncia que, ante este error, iniciará un proceso de revisión de algunas de sus fuentes de información.

Insiste en que los datos que remitió al juez José Castro, instructor del caso Nóos, sobre los trece inmuebles y fincas que habría vendido la infanta por 1,4 millones de euros son los que figuran en su base de datos y que "son proporcionados por terceros".

"En el presente caso, el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a doña Cristina de Borbón y Grecia es consecuencia de que la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo", añade Hacienda.

Asimismo, insiste en que "no comprobó ni verificó" los datos que remitió al juez porque "no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información", y corresponder a ejercicios prescritos "respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa".

Explica que, en respuesta a las peticiones judiciales, la Agencia Tributaria envía "un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años" y debe ser remitida en plazos muy breves "para su ulterior comprobación y valoración".

Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, Hacienda informa de que anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos.

Asimismo, adelanta que en fechas próximas enviará al juez los informes que ha solicitado y que están aún pendientes de remisión.