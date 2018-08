Sociedad

Programa oficial

Los sanfermines 2013 tendrán 437 actos

Redacción

18/06/2013

Las fiestas de San Fermín de este año contarán con 437 actos en el programa oficial, que ha sido elaborado con un presupuesto de unos 2,1 millones de euros, lo que representa una reducción del 13,8% respecto del año anterior.

Cuando faltan 18 días para que el lanzamiento del chupinazo que dará paso a 204 horas de fiesta ininterrumpida, el alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya, ha presentado la programación que incluye entre sus novedades un programa diseñado por infografistas de todo el mundo, un espectáculo musical el Día del Niño o nuevos festejos taurinos matinales para un público familiar.

Acompañado por un miembro de la comisión taurina de la Casa de Misericordia, Mariano Pascal, y del diseñador gráfico, Javier Errea, el alcalde ha detallado aspectos del programa oficial que consta de 317 eventos musicales (58 conciertos, 24 verbenas y 235 bandas de música, pasacalles y música regional), 74 actos con menores como protagonistas, 30 espectáculos taurinos, 8 citas con el deporte rural y 8 actos institucionales.

Reducción del presupuesto

El presupuesto destinado este año a las fiestas se ha reducido un 13,8 % respecto al 2012, un descenso que afecta fundamentalmente a las partidas de retribución de personal y gastos varios, mientras que la partida a la contratación de actividades y festejos se mantiene en 952.000 euros. Sobre esta última el alcalde ha precisado que representa una reducción de un 37% respecto al 2008.

El alcalde, quien ha señalado que ya se siente la "magia de los sanfermines", ha indicado que el riau riau, uno de los actos emblemáticos de las fiestas que el año pasado se intentó recuperar tras varios años sin celebrarse, no tendrá lugar este año porque no se dan las circunstancias, pero no descarta que en algún momento se pueda recuperar porque la ciudad así lo quiere.