Sociedad

Juicio

Ruth Ortiz dice que Bretón 'no era cariñoso' con ella ni con sus hijos

Redacción

19/06/2013

La madre de los dos menores desaparecidos en Córdoba ha dicho que cuando habló con Bretón pensó que "no volvía a ver" a sus hijos y que "jamás" ha contemplado que se perdieran en el parque.

Ruth Ortiz, madre de los dos menores de 6 y 2 años desaparecidos en octubre de 2011 en Córdoba, ha manifestado ante el juez que su exmarido, José Bretón, "no era cariñoso" con ella ni con sus hijos. También ha declarado ante el juez y el Tribunal del Jurado que ha estado "viviendo con un asesino en potencia", según las intenciones que le manifestó José Bretón, de que no se iba de este mundo "sin matar a alguien".

Ortiz ha prestado declaración durante dos horas ante el juez y el Tribunal del Jurado a escasos metros de Bretón, que ha permanecido esposado y oculto tras una mampara para que no fuera visto por su exesposa. En dos momentos de la declaración, la madre ha tenido que parar sus palabras ante lágrimas en los ojos recordando a sus hijos.

La madre de los menores ha manifestado que durante su relación matrimonial tuvo que "normalizar muchos comportamientos" de su exmarido y que no discutía con él "para no enfadarlo".

Según ha comentado, José Bretón es una persona rencorosa y decía que "a quien a él no le hacía nada lo dejaba vivir y a quien le hacía daño le hacía la vida imposible". Al respecto, Ruth asegura que Bretón le dijo que todo iba a "acabar muy mal", que "iba a acabar en divorcio", y asegura que él solo pensaba en el dinero puesto en un piso de ambos.

"Bretón me decía no me voy de este mundo sin matar a alguien", ha declarado Ruth. Ha añadido además que "sabía que no volvería" a ver a su hijos y ha dicho no tener "dudas" de que los niños están en una caja, en alusión a los restos.

Ortiz ha recordado dos hechos puntuales de Bretón con sus hijos en los que "apartó con desprecio a la niña cuando se sentó en sus rodillas", mientras que en otra ocasión "pegó una bofetada al niño porque no quería comer la papilla". La madre de los menores ha apuntado que cuando decidieron tener hijos Bretón le dijo que serían "responsabilidad" de ella, ya que él "no quería saber nada".

Por otra parte, ha asegurado que tomó la decisión de separarse porque su vida era ya "infeliz" y se sentía "anulada y triste", de tal forma que lo que vivía "no se puede calificar como vida".

José Bretón, acusado de matar a sus dos hijos, ayer negó en el juicio que se sigue contra él que quemara a los niños en la hoguera de la parcela de Las Quemadillas y manifestó que en el fuego no arrojó restos de animales.

Ruth Ortiz da las gracias

En declaraciones a los periodistas antes de prestar declaración como testigo ante el tribunal, Ruth Ortiz ha dado las gracias a los que han contribuido a que la desaparición de sus hijos "no cayera en el olvido".

Por otra parte, ha pedido hoy "respeto" ante un momento "difícil de describir".

Paco Etxeberria dice que los restos de Las Quemadillas "son humanos"

El forense vasco Paco Etxeberria ha afirmado que "no existe ninguna duda" de que los restos de Las Quemadillas "son humanos, que pertenecen a dos personas y que son niños".

Preguntado sobre si la falta de un análisis de ADN de los restos puede dificultar el juicio contra Bretón, el forense ha rechazado tal supuesto, ya que "los restos son de unos niños de unas edades concretas y no existen otros dos niños de esas edades desaparecidos en todo el contexto europeo".