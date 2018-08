Sociedad

Accidente de tren en Santiago

Maquinista: 'A la velocidad que iba sé que tenía que haber desgracia'

Redacción

31/07/2013

El periódico El País publica en su edición de hoy la transcripción del interrogatorio judicial. Responde que sí activó el freno en el último momento, pero la tragedia "era inevitable".

Francisco José Garzón Amo, ferroviario de 52 años, ha señalado ante el fiscal Antonio Roma que no sabe qué iba pensando justo antes de llegar al barrio de Angrois, donde el 24 de julio se produjo un accidente con el saldo de 79 muertos y más de 150 heridos.

Preguntado el pasado domingo por ello, responde que lo desconoce, "si lo supiera... la lacra que me va a acarrear para toda la vida es tremenda".

El periódico El País publica en su edición de hoy la transcripción del interrogatorio judicial, y en ella se ve que se le pide al maquinista un esfuerzo para intentar entender lo ocurrido, un intento que resulta infructuoso: "Le digo sinceramente que no lo sé, no estoy tan loco como para no frenar".

Sí activó el freno en el último momento, "el neumático, etcétera, todos", pero la tragedia "era inevitable", "es que en la curva ya veo, ya veo que no la paso, veo que no la paso", "antes de que se me venza el tren ya llevo todo activado, y veo que no, que no paso".

"Sé lo que llevo entre manos"

Prosigue: "A la velocidad que iba, aunque no pudiera ver hacia atrás, yo sé lo que llevo entre manos y sé que ahí tenía que haber desgracia (...) Es que todo va en que yo debo saber que en ese punto debo ponerme a esa velocidad (80 kilómetros por hora), nada más".

A una consulta del Ministerio Público, acerca de si durante todo el trayecto mantuvo una conversación con la torre de control, indica: "No, no lo recuerdo".

"Lo único, café"

El magistrado le hace una observación, que circula cuatro kilómetros a una velocidad muy superior a la conveniente, y Garzón Amo concreta que casi a 200 kilómetros por hora cuatro kilómetros "pasan muy deprisa" y que al entrar en los túneles no se da cuenta de que está en ese tramo y no reduce.

Afirma que no bebió, extremo que corroboraron las pruebas practicadas -"lo único, café"-, que en el último reconocimiento médico solo tuvo una pega, "estaba demasiado delgado", y que el Ipad en el trabajo lo utiliza para sus labores profesionales, no para consultar Facebook ni el correo electrónico.

Homenaje a las víctimas

La investigación sobre el descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela prosigue para desentrañar el contenido de las "cajas negras", en una jornada en la que el Parlamento gallego rendirá un homenaje a las víctimas de la catástrofe.