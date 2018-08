Sociedad

Curso escolar 2013/2014

Trucos para ahorrar en la 'vuelta al cole'

David Pérez | eitb.com

05/09/2013

El intercambio de libros de texto se consolida como una de las mejores alternativas para que el inicio del curso sea menos traumático para los bolsillos de las familias vascas.

El paro, la caída de sueldos, la pérdida de poder adquisitivo... La 'vuelta al cole' 2013 se presenta como la más temida para los bolsillos de las familias vascas. Este año será cerca del 1% más cara que el año pasado, cuando la subida del IVA ya hizo estragos en las familias con hijos en edad escolar.

En ese sentido, la asociación de consumidores EKA-OCUV estima un gasto medio por alumno en Euskadi de unos 630 euros en la enseñanza pública, de 950 euros en la concertada y de 1.250 euros en la privada. "Estos costes son alrededor de un 8% superiores a los del conjunto del Estado español", según apuntan desde esta organización a eitb.com.

Ante este panorama, a padres y madres no les queda otra: recortar el presupuesto y buscar alternativas para que las facturas no ahoguen la economía familiar. Entre las opciones que mayor ahorro pueden suponer existe una práctica que con la crisis cada vez va a más: el intercambio de libros de texto o la compra de ejemplares de segunda mano. No en vano, este material de estudio supone el mayor gasto para las familias, de unos 190 euros por alumno, según las mismas fuentes.

Intercambio de libros de texto

En Internet hay innumerables páginas web como changebook.es y bookint.eu, además de la conocida ebay.es, donde se pueden intercambiar libros de texto o adquirirlos de segunda mano. Sin embargo, en Euskadi las familias con alumnos en la educación pública pueden acogerse un año más al Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto, que el Gobierno Vasco puso en marcha por primera vez en el año 2007.

"Los centros escolares compran los libros de texto y después se reparten entre los alumnos", según explican a eitb.com desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Euskal Herria (EHIGE).

Esta asociación añade que, con este programa, las familias con alumnos de Primaria al segundo curso de Secundaria pagan únicamente una cuota de "25-45 euros al año" a cambio de libros de segunda mano, que deben devolver el curso siguiente. Esta cantidad contrasta con los 190 euros que supone adquirirlos nuevos.

"Es un programa muy positivo, porque los alumnos aprenden a cuidar y compartir los libros y las familias reducen sus gastos", añaden.

Los libros utilizados en este programa deben durar cuatro años, aunque, según afirma EKA-OCUV, parece que el Gobierno Vasco no está reponiendo libros y están siendo usados hasta 5 años, "con el deterioro que supone".

Independientemente de esta iniciativa dependiente del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz, algunos centros escolares y asociaciones de padres y madres organizan también diferentes programas de intercambio de libros de texto, por lo que se debe preguntar en el lugar correspondiente.

Otros modos de ahorrar

Pese a que los recortes han supuesto el fin de muchas subvenciones y becas, conviene informarse sobre las ayudas públicas para libros, transporte, comedor y otros gastos que otorgan el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. EKA-OCUV recomienda informarse a través de las asociaciones de padres y madres o en los propios centros escolares.

En el caso del Gobierno Vasco, el Departamento de Educación ofrece becas en enseñanza superior para transporte y comedor. El plazo de solicitudes termina el 30 de septiembre.

Otros consejos de la asociación de consumidores EKA-OCUV y de la asociación de padres y madres EHIGE son los siguientes:

- Intercambiar con otras familias también el uniforme escolar (en el caso de los centros privados que lo requieran).

- No comprar lo que no sea imprescindible y comprobar de antemano el inventario disponible en casa para reutilizar y reciclar lo máximo posible.

- Aprovechar las rebajas (hasta el 30 de septiembre) y comparar artículos y precios.

- Comprobar las actividades extraescolares programadas por los ayuntamientos, ya que suelen ser más baratas que en los colegios.

- Evitar endeudarse con créditos rápidos.