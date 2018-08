Sociedad

El Gobierno no autorizará la venta de productos caducados

Redacción

05/09/2013

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha asegurado que "en España no se puede seguir el modelo griego".

El Gobierno no autorizará la comercialización de productos que hayan superado la fecha de consumo preferente, según ha asegurado hoy el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El ministro ha hecho estas declaraciones en relación con la decisión de Grecia de legalizar la venta de productos caducados en los supermercados.

Arias Cañete ha recordado que, la normativa nacional actual, "no autoriza la comercialización de productos alimenticios rebasada la fecha de consumo preferente". "Por tanto, el modelo griego no se puede hacer en España", ha subrayado, y ha añadido que el Gobierno "no tiene intención de hacer esto".