Sociedad

Polémica

Gobierno navarro controlará las comidas de sus hospitales con cámaras

Redacción

18/09/2013

El Ejecutivo de Navarra intentará asegurarse de que "los platos" del servicio comida del Complejo Hospitalario "salen en condiciones óptimas".

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, ha afirmado que la empresa adjudicataria del servicio de comidas del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Mediterránea de Cátering, va a instalar cámaras de vídeo a lo largo de la cinta de emplatado "para asegurarse de que los platos salen en condiciones óptimas".



En comparecencia parlamentaria, a petición de Bildu y Aralar-NaBai, Vera ha detallado que "dado lo que está ocurriendo" en el servicio de comidas del CHN, "hemos llegado a la conclusión de que puede ser un control más para que la comida cumpla todas las condiciones de seguridad".



La consejera ha indicado que se han detectado también problemas en los carros de las comidas, algo que se está estudiando también para evitar "que las temperaturas no tengan un rango tan amplio como ahora".

"Se van a probar tres modelos de carros alternativos", ha dicho, para añadir que hasta el 11 de octubre "se tomarán las temperaturas de las comidas y a partir de ahí se tomará una decisión, si debe ser un cambio en los carros u otra la solución".

En cuanto a las materias primas de las comidas que se sirven en el CHN, Vera ha precisado que "la mayor parte llegan de proveedores navarros" y ha valorado, por tanto, la calidad.



La consejera ha dicho que "todos somos conscientes de que no existe ningún sistema en el mundo que garantice al cien por cien que no haya incidencias" como la aparición de una arandela en un plato. Y ha añadido que, en cualquier caso, "la seguridad del paciente es irrenunciable y los incidentes deberían ser mínimos y no producirse".



Sobre las sanciones a la empresa adjudicataria, ha afirmado que existe una en firme de 6.000 euros y dos expedientes en curso. Uno de ellos empezó a finales de mayo o principios de junio y, tras las alegaciones de la empresa, "ahora es el departamento el que tiene que responder", ha dicho, para añadir que los plazos para la resolución de expedientes de este tipo son en torno a los seis meses.