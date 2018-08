Sociedad

Curso 2013-2014

Urkullu: 'No se puede dilapidar el conocimiento de los jóvenes'

18/09/2013

El Lehendakari ha participado en la apertura oficial del curso académico 2013-2014 de Mondragón Unibertsitatea.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha participado esta mañana en la apertura oficial del curso 2013-2014 de Mondragón Unibertsitatea. Urkullu ha dicho hoy que en los próximos cuatro años el Gobierno Vasco garantizará una primera oportunidad laboral a 20.000 jóvenes que hayan completado sus estudios universitarios o de Formación Profesional porque no se puede "dilapidar todo ese conocimiento".

El lehendakari ha aludido al programa de prácticas remuneradas, denominado "Lehen aukera" (Primera oportunidad), en el que tendrán la oportunidad de participar un total de 20.000 jóvenes a lo largo de la legislatura.

"Somos un país pequeño. No tenemos grandes recursos naturales. Sólo tenemos personas. Ellas son nuestra principal materia prima y hoy muchos de estos jóvenes que terminan sus estudios no encuentran una primera oportunidad de trabajo", ha señalado Urkullu, al tiempo que ha opinado que Euskadi no puede permitirse el "lujo de dilapidar" todo ese conocimiento y capital humano.

Ha comentado que la transferencia del conocimiento tiene al menos dos formas de materializarse, ya que puede ser mediante la investigación, pero también a través de la incorporación de unos jóvenes, "cada vez mejor formados y capacitados, al mercado de trabajo" tanto público como privado.

Urkullu ha adelantado que será durante este curso cuando se aborde la renovación del Plan Universitario para los próximos cuatro años.

Al acto celebrado en Eskoriatza también ha acudido la consejera de Educación, Cristina Uriarte, además de representantes institucionales y políticos.

Mondragón Unibertsitatea

El rector de MU Iosu Zabala, por su parte, ha destacado el papel innovador y transformador que tiene la universidad en la sociedad vasca y ha dicho que en estos tiempos de crisis y recursos escasos hay que ajustar, pero también mantener el esfuerzo inversor ante la próxima renovación del Plan Universitario.

Mondragón Unibertsitatea ofrecerá durante este curso quince títulos de grado, de los cuales, según ha señalado el rector son pioneros referentes, así como trece máster universitarios y más de treinta títulos propios, cursos expertos y avanzados en sus diferentes campus.