Parados y pensionistas recibirán compensaciones por el copago

19/09/2013

Los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros y los parados que no perciban prestaciones recibirán compensaciones, según ha anunciado el lehendakari en el pleno de política general.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo mes de noviembre el decreto para "compensar" el copago farmacéutico a los colectivos más desfavorecidos, no sólo a pensionistas que no lleguen a los 18.000 euros, sino también a los parados que ya no perciban las prestaciones.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho este anuncio en su turno de réplica en el pleno del Parlamento Vasco de Política General. En su discurso de la mañana ya había dado a conocer que su Gobierno tomaría las decisiones necesarias para garantizar la equidad en la salud de todos los enfermos que tengan especiales dificultades económicas.

En este sentido, ha especificado que entre los colectivos destinatarios de esas medidas tendrían una "consideración específica" los jubilados y pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, que recibirán una ayuda económica para compensar sus gastos farmacéuticos.

Esta compensación, que no ha precisado cómo se hará, tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de julio de este año y se definirá en un decreto que, previsiblemente, aprobará el Ejecutivo en Consejo de Gobierno el 15 de noviembre próximo.