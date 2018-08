Sociedad

Copago

El Parlamento navarro se opone al copago farmacéutico hospitalario

Redacción

23/09/2013

Todos los grupos, excepto el PPN, se han opuesto. Sin embargo, según matiza UPN, este desacuerdo no significa que la medida no se vaya a implantar en la comunidad foral.

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han aprobado hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PPN, una declaración institucional contraria al copago farmacéutico hospitalario.

El texto, presentado por los socialistas y aprobado con los votos a favor de UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, exige al Gobierno de España que, "bajo ningún pretexto, imponga el copago farmacéutico hospitalario que atenta contra enfermos de cáncer, hepatitis, tumores cerebrales o esclerosis múltiple, entre otros".

Pese a que el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha expresado su desacuerdo con esa decisión del Gobierno central, ha matizado que esto no significa que la medida no se vaya a implantar en Navarra, ya que su aplicación o no la determinará el ordenamiento jurídico, por lo que podría suceder, como ocurrió con la ley del aborto, que pese a no compartirla deba aplicarla, ha aseverado al respecto.

El portavoz regionalista, quien ha precisado que están de acuerdo en buscar fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema, ha sostenido que "políticamente" UPN está en contra de esta decisión porque no cree que sea la fórmula más adecuada, ni mejora el sistema.