Euskadi no aplicará en octubre el copago para farmacias de hospitales

Redacción

25/09/2013

La medida abarca 43 medicamentos y afectaría a cerca de 4.000 pacientes en Euskadi. Por su parte, el Gobierno de Navarra buscará "alternativas" al copago si entra en vigor.

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha afirmado hoy que Euskadi no aplicará el próximo 1 de octubre el nuevo copago por medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales a pacientes no ingresados.



Darpón ha comparecido hoy en rueda de prensa en Bilbao para explicar la posición del Gobierno Vasco ante esta medida, publicada este semana en el Boletín Oficial del Estado, y según la cual dichos pacientes deberán asumir una aportación por esos medicamentos, con un máximo de 4,2 euros por envase.



El titular vasco de Salud ha considerado esta medida "injusta e injustificable", así como "incongruente clínicamente, inconsistente e inapropiada", y que va en contra de la "solidaridad y equidad", además de invadir competencias y no mejorar la sostenibilidad del sistema.



"Afecta de forma arbitraria y desigual a las personas: a unos enfermos sí y a otros no; a unos tratamientos sí y a otros no; a unas patologías sí y a otras no", ha criticado el consejero.



Ha relatado que ayer, martes, habló telefónicamente con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y le solicitó que reconsidere su aplicación a la vez que le anunció que, en caso contrario, el Gobierno Vasco presentará primero un recurso de alzada y si fuera desestimado, acudiría a los tribunales.



Según ha explicado Darpón, la medida afecta a 43 medicamentos y afectaría a cerca de 4.000 pacientes en Euskadi enfermos por cáncer, hepatitis crónica, artritis reumatoide, psoriasis o asma grave, entre otras.

Navarra

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha trasladado al Ministerio de Sanidad una petición para que reconsidere la aplicación del copago en farmacia hospitalaria a partir del 1 de octubre, aunque si finalmente entra en vigor en esa fecha buscará "alternativas" para paliar sus efectos, siempre dentro de la ley.

El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha declarado en conferencia de prensa que el copago, además de ser perjudicial para los pacientes, no sirve para ninguna de las dos finalidades que busca el Ministerio, que son el ahorro económico y un efecto disuasorio sobre el uso de medicamentos.

Por un lado, ha dicho el consejero, el ahorro producido por esta medida "es prácticamente insignificante en relación al perjuicio causado" y, por otro, "sería evidente" el daño que causaría a la salud de personas con una enfermedad crónica o grave.