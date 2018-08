Sociedad

Ley Wert

Uriarte: 'Euskadi preservará su modelo educativo frente a la LOMCE'

Redacción

10/10/2013

La consejera de Educación ha hecho declaraciones en el Parlamento, coincidiendo con el debate en el Congreso del proyecto. No descartan recurrir al Constitucional, según ha asegurado en Radio Euskadi.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha transmitido hoy un mensaje de "tranquilidad" y se ha mostrado convencida de que Euskadi podrá preservar su modelo educativo frente a las modificaciones que prevé el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).



Uriarte ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco coincidiendo con el debate en el Congreso del proyecto esta norma y las enmiendas parciales presentadas a la misma.



La consejera vasca ha asegurado que su departamento está trabajando "codo con codo" con los agentes educativos vascos para "preservar" el sistema de enseñanza propio y, tras recordar que no es la primera vez que el Gobierno central impulsa una modificación en esta materia, ha subrayado que hasta ahora se ha conseguido mantener el modelo vasco.



Por ello, se ha mostrado convencida de que en esta ocasión también se va a poder garantizar el modelo propio porque, según ha dicho, el Gobierno Vasco va a hacer "todo lo posible para ello".



En este sentido ha enmarcado la reunión que ayer mantuvo con agentes educativos vascos, en la que éstos acordaron participar junto al Ejecutivo en el diseño de un currículum y en la elaboración de una Ley autonómica de Educación.



Uriarte ha dicho que salió "muy satisfecha" de este encuentro y ha asegurado que su voluntad es conseguir el consenso de todos los agentes educativos y políticos en este ámbito.



Ha insistido en el "rechazo absoluto" a la Lomce, una ley que, según ha dicho, ha sido "impuesta", carece de "consenso" e incluye unos objetivos "superados" en Euskadi.

Uriarte no descarta recurrir al Constitucional

Entrevista en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, Uriarte ha asegurado que no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. ''No descartamos nada. Aplicaremos todas las medidas legales para no aplicar la reforma'', ha reiterado.

La consejera cree que la reforma se podrá poner en marcha el curso que viene. ''Antes de Navidades no creo que se apruebe la reforma'', asegura.

En relación a la manifestación del sábado, Uriarte defiende que todo lo que se haga contra esta ley suma. ''Cada uno tiene que trabajar en su ámbito'', ha añadido.