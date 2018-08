Sociedad

Condenado a 4,5 años por agredir y amordazar a su pareja en Vitoria

16/10/2013

Un hombre ha sido condenado por amenazar, golpear, amordazar y atar a su pareja en una vivienda de Vitoria. La Fiscalía pedía once años y medio de prisión, pero acordó la pena con la defensa.

Un hombre ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por amenazar, golpear en todo el cuerpo y atar a su pareja, a la que también introdujo papel higiénico en la boca en una vivienda de Vitoria.

Aunque la Fiscalía pedía once años y medio de prisión por estos hechos, finalmente llegó a un acuerdo de conformidad con la defensa y la pena de cárcel ha quedado reducida a cuatro años y medio.

No obstante, se han mantenido el resto de penas solicitadas por el fiscal, ya que el procesado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante 12 años, no podrá portar armas durante 14 y deberá hacer trabajos en beneficio de la comunidad durante casi nueve meses.

La sentencia dictada por la Audiencia de Álava considera probado que el acusado, de 26 años, se encontraba hacia las ocho y media de la tarde del 27 de marzo de 2011 en el parque de Arriaga de la capital alavesa junto a su compañera sentimental, a la que no podía acercarse ya que había sido condenado un año antes por un delito de maltrato no habitual.

"A sabiendas de la prohibición de aproximación que pesaba contra él", el acusado comenzó a insultarla con expresiones como "puta", "te voy a matar" y "vas a morir", con la finalidad de amedrentar a su pareja. Acto seguido, le propinó golpes por todo el cuerpo.

El escrito del ministerio público añade que posteriormente ambos acudieron al domicilio que compartían, en el barrio de Abetxuko de la capital alavesa, donde el procesado ató en el salón a su pareja con un cable por las muñecas y los tobillos para impedir que huyera, y le introdujo papel higiénico en la boca. El hombre mantuvo en esa situación a la mujer durante toda la noche y la golpeó por todo el cuerpo con continuos insultos y amenazas de muerte.

Al día siguiente, ya fuera de la vivienda, el acusado agarró y zarandeó a la víctima, y la volvió a insultar y amenazar de muerte en presencia del hijo mayor de la mujer, lo que le causó "gran temor", según el fallo judicial.

A consecuencia de las agresiones, la mujer sufrió hematomas en el labio, la mandíbula, el cuero cabelludo, el hombro derecho, en los dos brazos y en la zona abdominal, que tardaron diez días en curar.

La Sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato habitual, de tres delitos de maltrato no habitual, otro de amenazas continuadas, uno de detención ilegal y otro más de quebrantamiento continuado de condena.