Crimen de Lodosa

El jurado declara a Romero culpable de asesinato con ensañamiento

Redacción

25/10/2013

Antolín Romero, de 33 años, disparó tres veces con su escopeta a su vecino José Jiménez, de 26. El crimen ocurrió en Lodosa en junio de 2011, y ha sido juzgado esta semana en Pamplona por un jurado popular.

Antolín Romero Lacarra ha sido declarado culpable de asesinato con la circunstancia agravante de ensañamiento por el jurado ante el que ha comparecido esta semana por el crimen, ocurrido en 2011, de José Jiménez Jiménez, a quien disparó tres veces con una escopeta.

El fallo del jurado, formado por seis hombres y tres mujeres, ha sido leído esta tarde en la Audiencia Provincial de Pamplona, donde se ha celebrado esta semana el juicio por este crimen, que sucedió en la localidad de Lodosa el 1 de junio de 2011.

Antolín Romero Lacarra, de 33 años, reconoció en la vista haber matado, el 1 de junio de 2011, a José Jiménez Jiménez, de 26 años, pero señaló que no fue consciente y que no tenía pensado dispararle tres veces con su escopeta, que llevaba en el coche "por miedo", porque se sentía "inseguro" e "intimidado". Romero agregó que cuando le disparó las dos primeras veces y se dio cuenta de lo que había hecho "le rematé para que no sufriera".

El Ministerio Fiscal consideró los hechos constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, aunque estimaba la concurrencia de la eximente completa de anomalía psíquica.

Por ese motivo, solicitó una medida de internamiento en un centro para seguir tratamiento médico con un límite máximo de 17 años, además de una indemnización de 50.000 euros a la madre, una petición a la que se adhirió la defensa.

La acusación particular, por su parte, rechazó la aplicación de la eximente de anomalía psíquica y defendió la existencia de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por lo que solicitó 25 años de cárcel.