Sociedad

Desde hace 9 meses

Los camioneros retenidos en Sierra Leona recuperan sus pasaportes

Redacción

25/10/2013

No obstante, los transportistas no regresarán hasta que recuperen sus camiones ya que los adquirieron hipotecando su vivienda y por tanto, supondría su ruina.

Noticias (1) Retenido un camionero vizcaíno en Sierra Leona por problemas legales

El grupo de transportistas españoles que permanece en Sierra Leona desde hace nueve meses, uno de ellos de Santurtzi (Bizkaia), han recuperado sus pasaportes, lo que les permitirá que puedan salir del país africano, han informado hoy a Efe fuentes diplomáticas.

No obstante, hasta que no recuperen sus camiones, no regresarán a sus casas. Así lo ha explicado en Radio Euskadi Luis Huerta, el transportista de Santurtzi: no pueden salir del país sin sus camiones ya que los adquirieron hipotecando su vivienda y por tanto, supondría su ruina.

Los seis camioneros españoles se desplazaron a Sierra Leona con un contrato de trabajo, aunque una vez allí no les abonaron el salario, les retiraron tanto los pasaportes como los seis camiones de su propiedad y los denunciaron cuando intentaron trabajar para otra empresa que operaba en el país.

Los transportistas sostienen que se vieron "abandonados" en la aduana de Freetown (Sierra Leona) después de que la empresa que los contrató se desentendiera de ellos tras los desacuerdos que tuvo con la firma de Sierra Leona con la que pretendía asociarse.

Fuentes diplomáticas españolas han señalado hoy que los camioneros no están privados de libertad, ni de movimiento, ni de comunicación y han añadido que la Embajada española ha realizado distintas gestiones que han permitido que les sean devueltos sus pasaportes para que puedan volver a España.