Sociedad

Avería de luz en Donostia

Una avería deja a 30 familias de Ametzagaina sin electrodomésticos

Redacción

28/10/2013

No es la primera vez que se quedan sin luz, y los vecinos se quejan de que Iberdrola no les ofrece una solución. Iberdrola reconoce que hubo un fallo, pero no tiene constancia de daños.

1:28

Vídeos (1) Una sobrecarga eléctrica deja a 30 familias sin electrodomésticos 30 familias de la calle Ametzagaina del barrio de Egia en Donostia-San Sebastián se han quedado sin electrodomésticos a causa de un pico de tensión. Últimamente han sufrido varios cortes de luz, pero esta vez las consecuencias han sido mayores, ya que, el fallo ha afectado a los aparatos electrónicos de la casa. Según los vecinos, el sistema tiene filtraciones, y ese es el origen del problema. Los vecinos están hartos y exigen soluciones. Iberdrola por su parte, ha reconocido que hubo un fallo en uno de los centros de transformación de la caja de seguridad, pero no tiene constancia de daños. Los vecinos mientras tanto, ya han comenzado a dar parte de desperfectos, y tienen la esperanza de que estando las aseguradoras de por medio, Iberdrola les facilite una solución definitiva.

