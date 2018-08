Sociedad

Manifestaciones en Galicia

Nunca Máis clama contra 'la impunidad' de la sentencia del 'Prestige'

Redacción

15/11/2013

Las siete ciudades gallegas y diversas cabeceras de comarca han acogido concentraciones en las que miles de asistentes han coreado al unísono: 'Mareas negras, nunca máis'.

El movimiento ciudadano Nunca Máis ha vuelto este viernes a las calles y plazas de diversas localidades gallegas para clamar contra "la impunidad" de la sentencia del Prestige en la que no ha habido ningún condenado por delito contra el medio ambiente.

Bajo lema 'Non esquecemos. Non á impunidade. Mareas negras Nunca Máis', las siete ciudades gallegas y diversas cabeceras de comarca han acogido concentraciones en las que miles de asistentes han coreado al unísono: 'Mareas negras, nunca máis'; 'Non esquecemos'; 'Impunidade, nunca máis'.

Asimismo, algunos de los presentes han portado carteles en los que se podía leer 'Culpables' sobre los rostros de dirigentes del Partido Popular durante la catástrofe como José María Aznar, Mariano Rajoy o Francisco Álvarez-Cascos.

Manifiesto

En todas ellas, se ha leído el mismo manifiesto en el que se ha avisado de que Nunca Máis "volverá a las calles" y a movilizarse para mostrar su indignación con el fin de pedir que "se haga Justicia" y haya culpables por el desastre medioambiental que dejó cientos de kilómetros de las costas gallegas llenas de chapapote.

En este manifiesto, se denuncia que "Galicia no permanecerá callada nunca más", al tiempo que se critica que esta tierra "sigue a la deriva sin instituciones que la defiendan".

Tras hacer mención a los miles de voluntarios que recogieron el chapapote "con sus propias manos", el texto deja patente la "furia" por que "se dejen impunes a los responsables del mayor delito medioambiental" en la historia de Galicia.