Sociedad

Ejecutivo vasco

El Gobierno 'respetará' el medio ambiente en caso de usar el fracking

19/11/2013

"Lo que se haga en Euskadi, si es que se hace algún día, se hará con total garantía desde el punto de vista medioambiental", ha señalado el director de Energía del Gobierno Vasco, en Radio Euskadi.

El director de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco, Javier Zarraonaindia, ha asegurado que cualquier actuación que en el futuro pudiera llevarse a cabo en Euskadi con respecto a la fracturación hidráulica, o fracking', se haría con un "respeto escrupuloso" al medio ambiente.



Entrevistado en Radio Euskadi, Zarraonaindia ha explicado que "nuestra responsabilidad es saber cuáles son las reservas que tenemos en Euskadi" de gas natural y que, de momento, sólo "estamos trabajando en un estudio de impacto medioambiental muy riguroso" para evitar malas prácticas.



"Lo que se haga en Euskadi, si es que se hace algún día, se hará con total garantía desde el punto de vista medioambiental y, por supuesto, con control por parte de la Administración", ha aseverado.



El responsable de energía del Ejecutivo autonómico también ha querido dejar claro que "no estamos en fase de explotación. Ni siquiera estamos en fase de investigación. Estamos preparando los documentos. Los sondeos que se vayan a hacer, que serán dos o tres, no más, se harán con un respeto escrupuloso al super riguroso estudio de impacto medioambiental", ha insistido.



Zarraonaindia ha subrayado que "la apuesta de este Gobierno es el gas natural como energía que sustituye al petróleo y al carbón, que son mucho más contaminantes, no el gas natural que sustituye a las renovables".



En este sentido, ha precisado que "la utilización de gas natural es perfectamente compatible con las energías renovables, que hay que impulsar al máximo".



Respecto a la polémica suscitada en torno a los beneficios e inconvenientes derivados de la utilización de la técnica del fracking', ha remarcado que "uno de los objetivos de este Gobierno es dar la máxima información posible a la ciudadanía, sin ocultar nada. Con sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, y que todo el mundo pueda opinar libremente, con criterio y con rigor".