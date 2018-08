El cantante de Reincidentes, detenido en Miami por 'intoxicación'

Sociedad

09/12/2013

Fernando Madina se encuentra en un centro de detención de Miami, acusado de "intoxicación" y "comportamiento desordenado", bajo fianza de 500 dólares. Podría quedar libre en las próximas horas.

El cantante y bajista de Reincidentes, Fernando Madina, fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Miami y se encuentra en un centro de detención de esta ciudad acusado de "problemas de intoxicación", bajo fianza de 500 dólares, según informa EFE, citando una fuente de prisiones. Madina quedará libre en las próximas horas, tras comparecer ante un tribunal de Miami y pagar la fianza, ha confirmado a la agencia esa misma fuente.

El cantante de Reincidentes se encuentra en el Turner Guilford Knight Correctional Center, acusado de "intoxicación" y "comportamiento desordenado", ha indicado una funcionaria de este centro.

"De tránsito de Miami a Quito, Madina fue detenido, no retenido, y no pudo coger el avión con los cinco miembros de la banda. La causa de su detención es pública: "intoxicación desordenada", aunque no tenemos todavía detalles de la conducta de este señor", ha apuntado a EFE Javier Pagalday, cónsul adjunto del Consulado General de España en Miami. "Todavía no podemos dar más detalles. Lo que quiero dejar claro es que no ha habido una retención por cuestión de papeles en regla o no. Aquí lo que ha habido es una detención", ha resaltado Pagalday.

La propia banda había informado, mediante un comunicado en su cuenta de Facebook, de que Madina se encontraba en paradero desconocido. Reincidentes tenía que haber ofrecido un concierto en Quito (Ecuador) este domingo, pero la banda tuvo que suspenderlo por la desaparición de su vocalista en el aeropuerto internacional de Miami.

El grupo explica en la nota que los miembros de la banda llegaron al aeropuerto de Miami el viernes 6 de diciembre, a las 14:35 horas, para hacer conexión con su vuelo destino a Quito. Allí tenían que haber participado, como cabezas de cartel, en el XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

''Tras numerosos intentos por ponernos en contacto con él, incluso a través de la megafonía del aeropuerto, y transcurridas más de 12 horas sin noticias suyas, nos pusimos en comunicación con las autoridades de inmigración del Estado de Florida, la policía aeroportuaria, la compañía aérea y otras instancias relacionadas. Hechas las comprobaciones oportunas, no constaba ninguna denuncia en curso contra él ni se hallaba detenido'', aseguran en ese comunicado los miembros de la banda.

La familia había presentado ante la Policía Nacional la denuncia por su desaparición, y habían sido activados ya los mecanismos de comunicación con las autoridades norteamericanas para localizar a Fernando.



El grupo Reincidentes ha agradecido a todas las personas de la organización del festival su “compresión, apoyo y cariño en estas horas tan difíciles para todos”. ”Sentimos no haber podido participar con vosotros en este importante evento para la juventud de latinoamérica, que, en esta ocasión además, tenía un especial significado para nosotros al ser el primer concierto de nuestra gira aniversario”, concluye el comunicado.