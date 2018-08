Sociedad

Galdakao mantiene la 'esperanza' de hallar a Hodei Egiluz

Redacción

28/12/2013

Galdakao mantiene la "esperanza" de hallar a Hodei Egiluz, joven natural de la localidad que permanece desaparecido desde que el pasado 19 de octubre fuera visto por última vez en la ciudad belga de Amberes. El alcalde del municipio, Ibon Uribe, ha afirmado que mientras las investigaciones "no arrojen información determinante" sobre el caso, sus vecinos continúan esperanzados en encontrarlo.

Uribe ha explicado que, hasta la fecha, la policía belga está haciendo lo posible para tratar de localizar a Hodei, aunque sin éxito por el momento. "Así nos lo han dicho y así lo creemos", ha afirmado el alcalde sobre la actuación de las autoridades belgas en este caso. De cualquier modo, ha recordado que la Ertzaintza ofreció colaboración técnica a la policía belga, que la agradeció, pero no la aceptó: "Nos dijeron que la falta de una respuesta no viene por falta de medios técnicos, sino por la propia complejidad del asunto", ha recalcado. Según ha indicado en varias ocasiones la Fiscalía belga, las autoridades de este país cuentan con suficientes indicios para creer que el joven fue víctima de un "hecho criminal" y que, por tanto, "no desapareció voluntariamente".

Hasta ahora, el consistorio de Galdakao ha organizado en esta localidad dos concentraciones, al cumplirse el primer y segundo mes de la desaparición de Hodei, que han sido secundadas por centenares de personas. Respecto a la posibilidad de organizar nuevos actos para mantener viva la reclamación de que la investigación dé resultados, Uribe ha dicho que la decisión de convocar nuevas movilizaciones silenciosas está en manos de los familiares del joven: "Nuestra intención es atender a lo que decida la familia. Estamos a su disposición y así se lo hemos trasladado", ha manifestado el alcalde que, en cualquier caso, ha agradecido el importante apoyo de la población de Galdakao a estas concentraciones y el hecho de que se encuentre "muy sensibilizada con este tema". "El apoyo de la gente es la mejor compañía que tiene la familia en estos momentos, por lo que estamos doblemente agradecidos", ha apuntado, antes de añadir, en declaraciones a EFE, que "toda desaparición es preocupante y más si se trata de alguien próximo, como es este caso".