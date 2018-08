Sociedad

Encarecimiento de la luz

Convocan un apagón para protestar por la subida de la luz

Redacción

30/12/2013

La organización de consumidores Facua llama a apagar las luces a las 19:00 horas de este lunes.

La organización Facua-Consumidores en Acción ha convocado para este lunes un apagón a las 19.00 horas para protestar por la subida de la luz, en una iniciativa que ha difundido a través de las redes sociales con la etiqueta #apagón30D.

Según indica Facua, "las políticas liberalizadoras desarrolladas por los gobiernos del PP y el PSOE han provocado un encarecimiento del recibo para el usuario medio del 78% en los últimos diez años".

En un vídeo con el que pretende denunciar los "abusos" que sufren los consumidores españoles, el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, dice: "Primero desahuciaron a mi vecino, pero a mí no me importó porque yo todavía trabajaba y podía pagar la hipoteca. Luego le negaron la sanidad a aquel inmigrante del semáforo, pero yo me callé porque a mí seguía atendiéndome el médico".

"Después a mi hermana le quitaron la beca --continúa-- y no pudo seguir en la Universidad, pero no me quejé porque pensé que no serviría de nada. Ahora cuido de mi abuela porque el Gobierno prefiere darle dinero a los bancos que ocuparse de su asistencia. No tenemos para su medicación.

"Y puede que nos quedemos sin luz para poder pagársela. Ya no pienso callarme más", concluye.