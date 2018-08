Los trabajadores de las Villavesas deciden continuar con la huelga

Los trabajadores de TCC han decidido esta madrugada en asamblea mantener la huelga que iniciaron el pasado 16 de diciembre y han iniciado su vigésima jornada prestando los servicios mínimos "con normalidad".

Fuentes de la compañía han señalado en un comunicado que los primeros autobuses del Transporte Urbano Comarcal han salido de cocheras "sin incidencias".

El servicio de este sábado ha sido del 40% durante toda la jornada, equivalente a la hora valle de un día laborable.

La decisión de los trabajadores ha sido adoptada en la madrugada del sábado en una asamblea en la que se rechazó, por 176 votos en contra y 123 a favor, una propuesta que la mayoría del comité -excepto ELA y LAB- había acordado con la dirección. Según han confirmado a EFE fuentes del comité, contenía once "puntos de encuentro para la resolución del conflicto", entre ellos el de finalizar los expedientes incoados sin despidos y aclarar los mismos "en el ámbito interno entre la empresa y el comité".

El no descuelgue del convenio durante su vigencia, fijada del 2014 al 2016; la aplicación del laudo en el 2014; y la congelación salarial en 2015 y 2016 estaban también recogidos en la propuesta, que establecía que el pronunciamiento de los tribunales sobre la posible declaración de huelga ilegal no tendría consecuencias laborales, económica, de orden disciplinario ni descuentos por huelga superiores a los efectuados al día de la desconvocatoria. También incluía el compromiso de no iniciar ningún tipo de acción laboral, civil o penal por cualquier hecho ocurrido durante la huelga, además de otros aspectos como el compromiso de hacer contratos indefinidos a entre 25 y 30 personas de las contratadas con anterioridad a 2009 durante los años de vigencia del convenio.

Ambas partes habían aceptado asimismo que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tendría conocimiento en todo momento del desarrollo de las negociaciones y mediaría para el cumplimiento de los puntos acordados.