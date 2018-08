Sociedad

Foro económico mundial

Botella y Soria acuden a Davos con el currículo en blanco

Redacción

22/01/2014

Los currículos de la alcaldesa de Madrid y el ministro de Industria han aparecido vacíos en el folleto que se ha repartido en el Foro debido a un "fallo de la organización"

Los currículos de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han aparecido en blanco en el folleto que se ha repartido en el Foro económico mundial de la ciudad suiza de Davos

Ambos mandatarios forman parte de la delegación española en el foro que se celebra este miércoles y jueves.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha achacado a un "fallo" el folio en blanco: "Me imagino que es un fallo de alguien, no le puedo decir, es un error de alguien... puede haber sido la organización (pero) no lo sé", ha señalado la regidora en declaraciones a Radio Nacional de España.

Se da la circunstancia que el currículo de Botella aparece al lado del aportado por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Borge Brende, con una experiencia laboral y académica extensa.

Botella participará en sendas mesas de debate sobre Empleo y de Urbanismo.