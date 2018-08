Sociedad

Caso Nóos

Wouzee dice que la falta está en grabar y no en emitir la declaración

Redacción

12/02/2014

El juez que dirige la investigación ha reclamado a la plataforma en la que se colgó el vídeo de la infanta Cristina la información sobre las personas que registraron y divulgaron las imágenes.

El máximo responsable de Wouzee, Marcial Cuquerella, la plataforma de Internet en la que se colgó un vídeo de la declaración de la infanta Cristina en el caso Nóos, ha considerado que la investigación es "lógica" si bien ha subrayado que la "falta está en la grabación pero no en la emisión" de las imágenes.



Cuquerella ha confirmado que el juez Manuel Penalva del juzgado de instrucción 11 de Palma de Mallorca, que dirige la investigación, les ha reclamado cuanta información tengan sobre la persona o personas que registraron y divulgaron las imágenes desobedeciendo la prohibición expresa del juez del caso Nóos, José Castro.



Ha explicado que el vídeo tuvo que ser retirado al tratarse de un contenido "muy delicado", si bien el lunes volvió a aparecer en la plataforma de Internet después de que un usuario identificado como "infanta" lo colgase por segunda vez.



Sobre este asunto, ha agregado que ningún juzgado ha hecho un requerimiento para pedir la retirada de ese vídeo al recordar que la "falta está en la grabación pero no en la emisión", si bien no se ha pronunciado sobre qué ocurriría en caso de que una orden judicial exija la retirada del vídeo.



Con todo, Cuquerella se ha mostrado "encantado" de dar todos los datos a petición del juez porque el contenido "trasciende" la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Investigación de la Policía

Agentes de la Policía Nacional de Madrid han acudido durante la tarde de este martes y la mañana de este miércoles a la sede de la empresa que difundió el vídeo de la Infanta Cristina declarando ante el juez José Castro, según han informado fuentes de la investigación.

Los efectivos, que colaboran con la Jefatura Superior de Policía de Baleares en estas pesquisas, se han personado, por orden del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, en las dependencias de la empresa Wouzee, en la capital madrileña, a fin de requerir quién fue concretamente el responsable de distribuir la grabación.

La infanta no denunciará la filtración del vídeo

El abogado de la infanta Cristina Jesús María Silva ha asegurado este miércoles que la Duquesa de Palma "no tiene ganas de plantear ninguna denuncia" sobre la filtración de un vídeo de su declaración del sábado como imputada ante el juez José Castro por el 'caso Nóos'.

Por su parte, la Policía interrogará a todos los que estaban en la sala.

En declaraciones a los medios tras impartir una conferencia en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) sobre delito fiscal, el letrado ha insistido en que como defensa han optado por guardar "un respetuoso silencio" sobre la filtración, y no se pronunciarán hasta que haya novedades procesales por lo que respecta a la imputación de la infanta.