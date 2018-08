Sociedad

Caso Noos

Infanta Cristina al juez: 'Confiaba en él, me lo sugirió y lo acepté'

Redacción

20/02/2014

La infanta Cristina afirmó al juez que nunca ha tenido "ningún control sobre las cuentas, ni nada que ver con Aizoon", la sociedad que tenía a medias con su marido, Iñaki Urdangarin.

"Confiaba en él, él me lo sugirió y así lo acepté", afirmó la infanta Cristina en su declaración ante el juez Castro el pasado 8 de febrero para justificar por qué formó junto a su marido, Iñaki Urdangarin, la sociedad Aizoon.

Según se recoge en la transcripción de su comparecencia como imputada en el caso Nóos, la infanta Cristina explicó al magistrado que su esposo Iñaki Urdangarín le propuso constituir una empresa al 50% "para canalizar sus ingresos profesiones".

"A partir de ahí yo no he tenido nada más que ver, ya lo ha llevado él, yo no he intervenido en nada", recalcó la infanta a preguntas de José Castro, que la interrogó al entender que existían indicios de su presunta participación en delitos fiscales y de blanqueo.

La imputada respondió reiteradamente que no tenía conocimiento de la actividad de Aizoon ni de su gestión y aseguró que fue la confianza total en su esposo la que le movió a acompañarle en el proyecto.

La infanta Cristina afirmó que "nunca" hubiera permitido que fuera utilizada como "escudo fiscal". "Nunca hubiese aceptado que se me hubiera utilizado como escudo fiscal, nunca", aseguró la infanta al juez instructor, José Castro, que aludió en su interrogatorio a la afirmación de un notario sobre que la presencia de la infanta en Aizoon serviría de "escudo protector frente a la Agencia Tributaria".

"Yo me ocupaba de los niños y mi marido de los gastos"

A preguntas de su abogado Jesús María Silva, doña Cristina aludió de este modo al reparto de tareas en su matrimonio y aseguró que su marido era quien gestionaba los gastos ordinarios del hogar: "Yo me ocupaba de los niños, sus actividades, de la escuela y de todo lo que tenía que ver con ellos, con médicos y demás, y mi marido se ocupaba de toda la parte de los gastos".

También a cuestiones formuladas por su letrado, la infanta dijo que no tiene conocimientos jurídicos ni tributarios, y "muy básicos" en el ámbito económico.

En referencia a su trabajo profesional en la Caixa, doña Cristina señaló que "algunas veces" e incluso "generalmente" ha firmado documentos sin haberlos leído previamente. Argumentó que la lectura de estos documentos dependía de si la persona que se lo presentaba para rubricarlos era de "confianza" de su departamento. "Si tengo confianza en la persona que me los presenta, pues los firmo", aseguró.

La infanta manifestó además que en algunas de la actas de juntas de Aizoon y otros documentos algunas de las firmas no le parecía que fueran la de su marido.



Castro rechaza que Ruiz-Gallardón declare como testigo en el caso Nóos

El juez del caso Nóos, José Castro, ha rechazado este jueves citar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a declarar como testigo, tal como había solicitado la representación del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres.

Castro recuerda en un auto que ya desestimó la imputación del exalcalde de Madrid por la contratación del Instituto Nóos para fomentar la candidatura olímpica Madrid 2016 y asegura que "desde entonces ningún dato se ha aportado que justifique el cambio de criterio".