Sociedad

Espionaje masivo

Londres espió las cámaras webs de millones de usuarios de Yahoo

Redacción

28/02/2014

La agencia de espionaje británica interceptó y almacenó imágenes de webcams de más de 1,8 millones de usuarios de Yahoo, según revela The Guardian.





Las imágenes eran almacenadas por el Centro de Escuchas Británico (GCHQ) empleando un programa informático específico denominado en clave Nervio Óptico que guardaba imágenes al azar cada cinco minutos.

Los documentos de la GCHQ, filtrados por Edward Snowden, (exanalista de la NSA y extécnico de la CIA) indican que el citado programa recogió en bruto imágenes estáticas procedentes de chats de Yahoo entre 2008 y 2010 y las guardó en bases de datos de las agencias de espionaje.

También explica que a la hora de interceptar dichas imágenes no se tenía en cuenta si los individuos espiados representaban un objetivo o no para los servicios de inteligencia.



Según The Guardian, en un periodo de seis meses en 2008, la agencia británica recogió imágenes de webcams entre las que se incluían cantidades sustanciales de comunicaciones de tipo sexual explícito, de más de 1,8 millones de cuentas de Yahoo por todo el mundo.



Yahoo niega haber tenido conocimiento previo de ese programa informático y acusó a las agencias de espionaje de emplear "un nuevo nivel de violación de la privacidad" de sus usuarios.

Nervio Óptico

El programa Nervio Óptico, comenzó a ser utilizado en 2008 y continuó activo hasta 2012, se empleaba en experimentos de reconocimiento facial, para supervisar objetivos existentes de la agencia de escuchas británica.



Ese tipo de búsquedas podían ser empleadas, al parecer, para intentar encontrar a sospechosos de terrorismo o delincuentes que hacían uso de múltiples documentos de identidad.