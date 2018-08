El alcalde de Carranza cree que los incendios podrían ser provocados

Sociedad

El Ayuntamiento está evaluando la superficie quemada después de que se extinguieran a última hora de ayer los distintos focos en la zona de Ordunte y de otros montes de Karrantza.

El alcalde de Carranza, Raúl Palacio, ha afirmado hoy que los indicios "apuntan" a que los incendios declarados ayer, domingo, en diversos puntos del municipio podrían haber sido provocados, si bien ha considerado que hay que ser "precavidos" hasta que concluya la investigación.

Palacio ha pedido ser "un poco precavidos" sobre si el fuego fue intencionado, ya que se está investigando el origen, pero ha manifestado que los indicios "apuntan a que así ha sido, porque ha habido varios focos simultáneos y en varios puntos".

El alcalde ha agradecido el trabajo y la "labor increíble" que desarrollaron los bomberos voluntarios de Carranza y Lanestosa, así como el personal del Servicio de Montes de la Diputación y los bomberos profesionales.

Ha señalado que todavía no conoce el número de hectáreas afectadas, pero ha destacado que ha sido "un incendio de considerables proporciones" con "muchos focos diferentes" y se ha felicitado de que no haya habido ninguna desgracia personal y que no se haya visto afectado ningún caserío ni pabellón ganadero.