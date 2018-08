Sociedad

En Berantevilla

Aparece el cuerpo quemado de un hombre en una furgoneta en Araba

Redacción

20/03/2014

Por el momento, la Ertzaintza no ha descubierto signos de violencia en esta muerte.

El cuerpo de un hombre semicalcinado apareció ayer en el interior de un vehículo incendiado que estaba aparcado junto a una pista parcelaria en Berantevilla, cerca de la localidad alavesa de Santa Cruz del Cierro. Por el momento, la Ertzaintza no ha descubierto signos de violencia en esta muerte.



El Departamento vasco de Seguridad ha precisado que el hallazgo de la furgoneta totalmente calcinada tuvo lugar hacia las 20.40 horas de ayer.



Cuando los agentes acudieron al lugar comprobaron que en el interior del vehículo había un cadáver, que tenía buena parte de la superficie corporal quemada.



Los agentes iniciaron una investigación para tratar de averiguar las causas de la muerte de este varón, que aún no está identificado, aunque podría tratarse del conductor habitual de este vehículo, cuyos familiares ya fueron informados del fallecimiento.



No obstante, tras las primeras indagaciones, los ertzainas no han descubierto ningún indicio de criminalidad ni signos de violencia en este suceso, por lo que podría tratarse de una muerte accidental o quizás de un suicidio.