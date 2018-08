Sociedad

El euskera en Navarra

Miles de personas reclaman en Iruña el derecho a vivir en euskera

22/03/2014

Más de 1.000 personas y alrededor de 60 asociaciones, sindicatos y ayuntamientos han mostrado su adhesión a la manifestación. Según los convocantes han participado unas 10.000 personas en la marcha.

Este sábado se ha celebrado una manifestación multitudinaria en Iruña a favor del derecho a vivir en euskera bajo el lema "Gurea, Lingua Navarrorum. Euskaraz bizi nahi dugu" (La nuestra, Lingua Navarrorum, queremos vivir en euskera).

Según los convocantes han participado en la marcha unas 10.000 personas, y 6.000, según la Policía Municipal.

Personas de diferentes ámbitos de la sociedad han impulsado esta movilización, que ha recabado el apoyo de más de mil personas a título individual, partidos políticos como EHBildu, Geroa Bai, Aralar, Sortu o EA, sindicatos como STEE-EILAS, ELA, LAB, ESK o Ikasle Abertzaleak, ayuntamientos, organismos sociales y culturales.

La manifestación que ha comenzado en el parque de Antoniutti ha concluido en la plaza del Castillo con la lectura de un manifiesto y la intervención del secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao.

Los convocantes han denunciado en su manifiesto de "manera firme y rotunda" la "disparatada" política lingüística del Gobierno de Navarra. Y a continuación han puesto ejemplos de la "larga lista de injusticias" que ha cometido, como utilizar la zonificación que impone la Ley del Vascuence contra la difusión de la educación en euskera, el intento de "ensuciar el modelo D con el famoso informe de la Guardia Civil", la prohibición y las multas por ver ETB en la red digital o las "triquiñuelas" para no dar licencia a Euskalerria Irratia.

Frente a todo eso han defendido su derecho a vivir en euskera y han reivindicado una política lingüística "real y efectiva", que tenga como "objetivo la normalización del euskera y que garantice la posibilidad real de vivir en esta lengua". En ese sentido han hecho un llamamiento para "emprender una dinámica social potente para dar los pasos necesarios para vivir en euskera".

Por su parte, Paul Bilbao ha resaltado la participación en la marcha a pesar del mal tiempo que les ha acompañado durante el recorrido. Y es que, según ha subrayado, quienes están construyendo el futuro viviendo en euskera, aprendiendo euskera, hablando euskera no se retiran por un mal día meteorológico. Tras afirmar que Navarra "necesita un gran cambio", ha sostenido que éste no llegará si no se pone en marcha una política lingüística que tenga en cuenta a todos ellos.