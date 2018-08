Sociedad

Muerte de una menor en Treviño

Osakidetza: 'Una ambulancia no habría evitado la muerte de Anne'

IKER GÓMEZ / EITB.COM

26/03/2014

El director de Osakidetza afirma que expedientarán a la médico que decidió no enviar una ambulancia a Treviño, aunque destaca que lo contrario no habría evitado su muerte.

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha afirmado hoy que la muerte de una niña de 3 años en La Puebla de Arganzón (Treviño) no se produjo motivada por un problema de "insolidaridad" o por la "falta de cooperación" entre Euskadi y Castilla y León. "Nadie desde la verdad o la ética debería defender lo contrario", ha añadido. "Se trata de un desgraciado caso puntual de complicación grave de una enfermedad común", ha señalado el consejero de Salud.

Por su parte, el director de Osakidetza, Jon Etxeberria, ha señalado que la decisión de no enviar una ambulancia para el traslado de la niña de Treviño se debió a una valoración "inadecuada" de la médico coordinadora del servicio de emergencias del Gobierno vasco. No obstante, según la investigación abierta por el Ejecutivo autonómico, la derivación de un transporte sanitario para atender a la menor no habría evitado su fallecimiento. Aún así, Osakidetza propone abrir un expediente disciplinatorio a la médico, con su correspondiente sanción.



Darpón y Etxeberria han comparecido a petición propia en la comisión de Salud del Parlamento Vasco para explicar los pormenores de la investigación abierta para aclarar la muerte de Anne Ganuza, la niña de Treviño (Burgos) fallecida el 16 de marzo en Vitoria-Gasteiz por las complicaciones de una varicela.

La familia de la niña ha denunciado a varios médicos de los servicios de salud del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León por la atención que se prestó a la joven en los días previos a su fallecimiento, y por la decisión de no enviar una ambulancia a su casa cuando, unas horas antes de su muerte, los padres contactaron con el servicio de emergencias.

El servicio es "eficaz"



La menor murió en el Hospital Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz, al que había sido trasladada por su padre desde su domicilio en La Puebla de Arganzón, un municipio perteneciente al enclave burgalés de Treviño. La familia había llamado previamente al servicio de emergencias 112 del Gobierno vasco, desde el que en lugar de enviar una ambulancia, se optó por enviar a un médico de guardia a visitar a la menor. No obstante, para cuando el facultativo llegó a La Puebla de Arganzón, los padres ya la habían llevado a Txagorritxu.



Darpón ha asegurado que la colaboración entre los servicios de salud de ambas comunidades autónomas funciona de forma "eficaz" y que el servicio que se presta a los ciudadanos de las zonas limítrofes entre Euskadi y Castilla y León tiene "las mismas garantías de calidad" que el que reciben el resto de personas de estas autonomías. Sobre la decisión de no enviar una ambulancia al domicilio de la menor, la ha atribuido a que la médico a la que se derivó la llamada "no lo juzgó conveniente".

Decisión inadecuada

Por su parte, el jefe de Osakidetza ha subrayado que la muerte de la niña fue provocada por una "sepsis fulminante" de origen bacteriológico. Aunque en el informe se descarta que la pequeña hubiese sobrevivido en caso de que el Servicio Vasco de Emergencias habría enviado una ambulancia al municipio en el que residía, sí que reconoce que la médico coordinadora de emergencias de Osakidetza incurrió en negligencias por el modo en el que atendió la llamada en la que la madre de la niña alertaba del empeoramiento de Anne.



Por ello, el instructor del expediente informativo propone que se le abra un expediente disciplinario, con su correspondiente sanción.



El informe dado a conocer este miércoles también censura la duración "extremadamente larga" de la conversación entre la médica y la madre de la niña, que se prolongó durante cinco minutos y 36 segundos sin que la facultativa "adopte una decisión pese a la información recibida". En la actuación de la médico -tal y como ha apuntado el director general de Osakidetza- también se ha detectado un "déficit manifiesto de gestión proactiva de la situación", debido a su decisión final de que fuera la madre la que hablara con el médico de Treviño.



Por todo ello, el responsable de la investigación interna de Osakidetza ha propuesto que se abra un expediente disciplinario a esta médico, dado que su modo de proceder puede ser constitutiva "de una falta con su correspondiente sanción tipificada en el ordenamiento jurídico".

Transcripción de la llamada

En su intervención, a preguntas de los grupos parlamentarios, Etxeberria ha leído parte de la transcripción de la llamada efectuada por la madre al servicio de emergencias 112 del Gobierno vasco. En ella, se indica que la madre informó de que la niña, pese a que no tenía fiebre ni convulsiones, llevaba "toda la noche agonizando", con la mirada "perdida", "morada", con las manos frías y pronunciado palabras "no entendibles".



Por otra parte, desde Osakidetza se estima que la atención que se prestó a la menor en el Hospital de Txagorritxu, tanto el día 16, cuando fue atendida en Urgencias, como en el mismo día 17, cuando volvió a ser llevada al centro por su padre debido al empeoramiento de su estado, fue "correcta".



De hecho, la jefa de Pediatría del Hospital Universitario de Araba ha explicado que este tipo de "shock séptico" se puede desencadenar "en muy pocas horas" y que "desgraciadamente no se puede adivinar" que va a producirse.

La familia presenta la denuncia

Por su parte, los padres de Anne Ganuza han denunciado a instancias sanitarias tanto de Euskadi como de Castilla y León por "imprudencia grave".



Los familiares de la pequeña han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, cuyo titular, Roberto Ramos, será el encargado de investigar este caso y de determinar si hubo una negligencia médica en la atención a la niña.



La abogada de la familia acusa de un posible delito de "imprudencia grave con resultado de muerte" a la persona que atendió las llamadas de emergencias en el teléfono 112 del Servicio Vasco de Salud.



También pide que se investigue si incurrió en este mismo delito el personal de Urgencias del Hospital Universitario de Araba (HUA) por haber dado el alta a la niña la noche anterior, así como el servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), ya que el sábado Anne Ganuza fue atendida en el servicio de Urgencias de Treviño (Burgos) y se le mandó a casa.



El objetivo de la familia es que se investigue si esos profesionales pudieron incurrir en un delito de homicidio por imprudencia médica.

Además, el Ararteko ha informado hoy que ha abierto un expediente de oficio sobre la atención sanitaria dispensada a la niña de La Puebla de Arganzón .